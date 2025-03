Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 12. März 2025

Szene aus "Die Toten von Salzburg: Mord in bester Lage"

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg: Mord in bester Lage, Krimi In Salzburg und Bayern wetteifern Immobilienhaie um die Gunst von Francis Zeferer (Christopher Schärf), dem talentierten Unternehmer und Erben der FRAZE-Holding. Jeder will ihm gefallen - sogar Herr Wolfgang (Helmut Bohatsch) lässt sich von der glamourösen Maklerin Noelle Imlauer (Laura Euler-Rolle) zu einer Wohnungsbesichtigung überreden. Doch am nächsten Morgen entdeckt er die Wohnung verlassen vor - und Noelle tot. Sie wurde erschossen. Nun liegt es an Bezirksinspektorin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und ihrem bayerischen Kollegen Hubert Mur (Michael Fitz), den Mord aufzuklären.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Show Die Jury möchte den klassischen Apfelstrudel in neuen süßen und herzhaften Varianten entdecken. Ob mit Kirschen, Pflaumen, Spinat oder Tomaten - nur Äpfel sind tabu. In der Technischen Prüfung stellen sich die Kandidaten der Herausforderung, Christians Rezept für Nussecken zu meistern. Zum Abschluss der vierten Woche wird es farbenfroh: Gefordert ist eine Torte in einer Farbe nach Wahl, mit einem perfekten Verlauf von hell nach dunkel.

20:15 Uhr, Das Erste, Goldjungs, Komödie Köln in den 70er-Jahren: Iwan Herstatt (Waldemar Kobus) und seine Bank scheinen auf Erfolgskurs - nicht zuletzt dank einer Gruppe junger Devisenhändler, die mit ihren glänzenden Geschäften den Spitznamen "Goldjungs" tragen. Die bodenständige Marie Breuer (Michelle Barthel) bekommt durch die Fürsprache von Irene Gerling (Leslie Malton), der Ehefrau von Herstatts finanzstarkem Jugendfreund Hans Gerling (Martin Brambach), eine Stelle als Sekretärin in der Bank. Für sie beginnt eine Reise in eine völlig neue Welt.

20:15 Uhr, kabel eins, Ready Player One, Sci-Fi-Action Wade Watts (Tye Sheridan) verbringt seine Zeit am liebsten in der virtuellen Realität des Simulationsspiels OASIS. Als der Entwickler James Halliday (Mark Rylance) stirbt, wird bekannt, dass er ein geheimes "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Wer es zuerst findet, erbt nicht nur sein gesamtes Vermögen, sondern auch die Kontrolle über OASIS. Entschlossen macht sich Wade auf die Suche - doch sowohl in der digitalen Welt als auch im echten Leben lauern unvorhersehbare Gefahren.

20:15 Uhr, RTL, Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab, Show Jede Woche präsentiert Stefan Raab eine Show, in der er auf aktuelle Geschehnisse aus Streaming, Social Media und TV zurückblickt. Dabei tritt er nicht nur als Quizmaster, sondern auch als Duellant auf. Die Kandidat:innen müssen alle Fragen korrekt beantworten und sich in spannenden Duellen gegen ihn behaupten, um die Chance auf eine Million Euro zu wahren. Die Sendung wird durch wechselnde prominente Spielleiter und zahlreiche Überraschungsgäste ergänzt.