Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 12. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Verschollen, Abenteuerdrama Ein Hilferuf aus Brasilien stellt Klemens Stadler (Axel Milberg) auf Alarm. Sein Sohn Jan (Max Hubacher), Umweltwissenschaftler in einem Klimaschutzprojekt, scheint in Gefahr zu sein. Da Klemens von Deutschland aus nichts bewirken kann, reist er selbst in den Amazonas. Vor Ort wirken die Kollegen von TreePlanet auffallend gelassen. Das Unternehmen steckt mitten in einem großen Aufforstungsprojekt, das Jan prüfen sollte. Doch es gibt Widerstand: Für die neuen Wälder müssen ganze Dörfer weichen, und indigene Familien werden vertrieben.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und der See: Das fremde Kind, Krimi Kommissarin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld) und Ex-Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) fahren auf einer abgelegenen Straße am Bodensee, als plötzlich ein Mädchen vor ihr Auto läuft. Sie trägt eine hohe Geldsumme bei sich und hat Hinweise auf ein altes Vermisstenrätsel. Das Kind kommt schwer verletzt ins Krankenhaus und wird ins künstliche Koma versetzt. Bald steht fest, dass es sich um Hannah Brunner (Laeni Geiseler) handelt. Doch ihre Eltern sind verschwunden.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb In der neuen Folge erwartet die Kandidaten ein besonderer Gastjuror: Ricky Saward. Deutschlands einziger rein veganer Sternekoch ist bekannt für seine kompromisslose Haltung zu Nachhaltigkeit und Kreativität. Mit seinen strengen Maßstäben fordert er die Coaches und ihre Teams heraus.

20:15 Uhr, kabel eins, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Fantasy Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) will die Kontrolle über die Welt der Nichtmagier übernehmen. Immer mehr Anhänger folgen ihm. Albus Dumbledore (Jude Law) ruft Newt Scamander (Eddie Redmayne) und seine Freunde zu Hilfe. Gemeinsam mit seinen Tierwesen versucht Newt, Grindelwalds finsteren Plan zu stoppen.

20:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Show Die Stefan Raab Show bietet Unterhaltung mit aktuellem Bezug. Raab kommentiert gesellschaftliche Themen und erzählt besondere Geschichten. Dabei verlässt er sich auf seinen typischen Mix aus Humor, Scharfsinn und unvorhersehbaren Momenten.