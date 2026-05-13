Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 13. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Olivia, Drama Ein TV-Drama erzählt die Geschichte von Deutschlands berühmtester Drag-Queen „Olivia“ Jones: Der junge Oliver (Arian Wegener) trägt gerne Frauenkleider, wird in seiner Heimatstadt jedoch nur verspottet und bricht deswegen nach Hamburg auf. Der Anfang auf St. Pauli ist schwer, doch mit Witz und Charme sowie der Unterstützung von Freunden wie Lilo Wanders (Stephan Kampwirth) wird Oliver als Olivia Jones (Johannes Hegemann) zur Travestie-Ikone. Starbesetztes Ensemble Der Film von Regisseur Till Endemann ist bis in die Nebenrollen prominent besetzt. Nicht nur Annette Frier ist als Olivers Mutter zu sehen, sondern auch Martin Brambach und Karin Hanczewski spielen mit.

20:15 Uhr, RTL, Barbie, Komödie In Barbieland wirkt alles makellos: strahlender Sonnenschein, fröhliche Feiern und für jede Barbie ein erfolgreiches Leben. Die stereotypische Barbie (Margot Robbie) genießt ihr sorgloses Dasein, während Ken (Ryan Gosling) am liebsten immer bei ihr ist. Doch plötzlich bemerkt Barbie, dass sich etwas verändert. Ungewohnte Gedanken und neue Gefühle tauchen auf und bringen ihre bisher perfekte Welt ins Wanken.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Taste, Kochshow Bei der Verkostung erhält die Jury ein Tablett, auf dem sich nur leere Löffel befinden. Alexander Herrmann, Tim Raue, Alex Kumptner und Frank Rosin reagieren verständnisvoll auf die Situation. Es stellt sich die Frage, welcher Prominente diesen Löffel geschickt hat und was genau vorgefallen ist. Als Gastjurorin ist Cornelia Poletto dabei. Ihre Lose bestehen aus verschiedenen Titeln der Conni-Kinderbücher.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer ohne Schuld ist, Drama Paul (Aaron Hilmer) arbeitet als Erzieher in einem Kindergarten und ist mit Isabella (Antonia Moretti) zusammen. Um mit seinen Unsicherheiten umzugehen, greift er häufig zu Alkohol. Er trinkt, um selbstbewusster zu erscheinen, sich zu entspannen oder belastende Gefühle zu verdrängen, oft gemeinsam mit Freunden und manchmal bis zu Erinnerungslücken. So auch am Abend des jährlichen Dorffestes. Am nächsten Morgen wacht er mit kaum vorhandenen Erinnerungen, einem heftigen Kater und einem blutverschmierten T-Shirt auf. Kurz darauf wird bekannt, dass Adem (Georg Paluza), Isabellas ehemaliger Partner, ermordet wurde. Paul erinnert sich an nichts, hat jedoch ein deutliches Motiv.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf legen sich erneut mit ihrem Arbeitgeber und damit mit einem ganzen Sender an. Ihr Ziel sind 15 Minuten Live-Sendezeit, in denen sie frei verfügen können. Diesmal bekommen sie es mit Edin Hasanovic, Katrin Bauerfeind, Sandy Mölling und Jessica Wahls zu tun.