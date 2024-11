Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 13. November 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Ungeschminkt, Drama

Vor mehr als 40 Jahren hat Josef nach einem Streit sein Heimatdorf hinter sich gelassen. Jetzt kehrt Josefa (Adele Neuhauser) zurück. In der Zwischenzeit hat sich vieles verändert: Damals war sie noch Josef (Riccardo Campione). Auf dem elterlichen Hof, den sie nun betritt, werden alte Erinnerungen lebendig. Petra (Eva Mattes), einst ihre Ehefrau, als sie noch Josef hieß, tritt in ihr Leben, ebenso wie Blume (Ulrich Noethen), der beste Freund von damals. Themen, die einst unausgesprochen blieben, drängen nun ins Gespräch. Alte Wunden, Kränkungen und Missverständnisse kommen wieder hoch. Doch nicht nur Josefa trug eine Last, auch Petra hat Fehler begangen, die sie nicht loslassen. Trost findet Josefa bei ihrer langjährigen Freundin Antonia (Hayal Kaya).