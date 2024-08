Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 14. August 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Das Haus, Thriller

Deutschland im Jahr 2029. Der Star-Journalist Johann Hellström (Tobias Moretti) zieht sich mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) in ihr vollständig digitalisiertes Ferienhaus auf einer Insel in der Ostsee zurück. Hellström wurde von einer populistischen Partei, die derzeit in Deutschland regiert, mit einem Berufsverbot belegt und hofft, aus dem Exil seine Unschuld beweisen zu können. Doch als sich die politische Lage im Land durch einen terroristischen Anschlag drastisch verändert, beginnt das technologisch hochmoderne Haus plötzlich, gegen seine Bewohner zu arbeiten und sie gegeneinander auszuspielen.