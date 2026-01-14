Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 14. Jänner 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Verteidigerin: Der Fall Nicola, Krimi Nicola Schmidberger ist zusammen mit ihrem Hund Anton wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Ehemann Benno (Andreas Döhler) ist in großer Sorge und verzweifelt zunehmend an der Passivität der Ermittler. Da er mit Lou Caspari (Andrea Sawatzki) befreundet ist, wendet er sich hilfesuchend an sie. Lou beteiligt sich engagiert an der Suche, auch wenn Kriminalkommissar Kröber (Henning Flüsloh) ihrem Einsatz eher skeptisch gegenübersteht. Aus wenigen belastbaren Ansätzen sowie vielen unklaren und teils frei erfundenen Hinweisen versucht die Polizei, ein Gesamtbild zu rekonstruieren.

20:15 Uhr, Sat.1, Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick, Liebeskomödie Popstar Kat Valdez (Jennifer Lopez) erlebt einen jähen Absturz, als ihr Partner sie unmittelbar vor einem großen Auftritt verlässt. Kurzentschlossen fasst sie einen radikalen Entschluss und heiratet einen zufällig ausgewählten Mann aus dem Publikum. Der schüchterne Mathelehrer Charlie Gilbert (Owen Wilson) lässt sich darauf ein. Aus der impulsiven Aktion entwickelt sich eine unerwartete Liebesgeschichte.

20:15 Uhr, ZDF, Ku'damm 77 (3), Drama Dorli (Carlotta Bähre) ringt mit dem Tod und wird dabei von der Schöllack-Familie unterstützt. Gleichzeitig wird Caterina (Claudia Michelsen) mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert, während ein lang gehütetes Familiengeheimnis für Unruhe sorgt. Monika (Sonja Gerhardt) findet zur Musik zurück und lässt Gefühle zu, die sie lange verdrängt hat. Helga (Maria Ehrich) erkennt, dass sie Hannes falsch eingeschätzt hat und begibt sich dadurch in ernste Gefahr. Eva (Emilia Schüle) richtet den Blick nach vorn und plant die Zukunft der Tanzschule.

20:15 Uhr, VOX, Snow White and the Huntsman, Fantasy Königin Ravenna (Charlize Theron) will um jeden Preis die Schönste im Land bleiben. Ihre Macht speist sich aus dunkler Magie und dem Herzen der jungen Schneewittchen (Kristen Stewart). Der Jäger (Chris Hemsworth), der ursprünglich den Auftrag hat, Schneewittchen zu töten, entscheidet sich jedoch um. Gemeinsam mit ihr und acht Zwergen stellt er sich der grausamen Herrscherin entgegen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die etwas anderen Cops, Action-Komödie Danson (Dwayne Johnson) und Highsmith (Samuel L. Jackson) gelten als gefeierte Superstars des NYPD. Ihre spektakulären Einsätze hinterlassen zwar massive Schäden, doch sie genießen Kultstatus in der Stadt. Ihre Kollegen Gamble (Will Ferrell) und Hoitz (Mark Wahlberg) stehen dagegen im Schatten. Gamble verbringt seine Zeit lieber am Schreibtisch, während Hoitz als hitzköpfiger Polizist gilt, dem bislang kein Mordfall anvertraut wurde. Nach dem Tod von Danson und Highsmith wittert Hoitz seine Chance und überzeugt Gamble, gemeinsam gegen den Finanzmogul David Ershon (Steve Coogan) zu ermitteln, der offenbar Teil einer weitreichenden Verschwörung ist.