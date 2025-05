Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 14. Mai 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Meine Freundin Volker, Drama Vivian Bernaise (Axel Milberg) ist eine gefeierte Größe der Dragszene auf St. Pauli. Nach einem umjubelten Auftritt im Club Donauwelle wird sie Zeugin eines brutalen Mafiaüberfalls und muss untertauchen. Aus Vivian wird wieder Volker. Um nicht aufzufallen, gibt sie sich als heterosexueller Mann aus und findet Unterschlupf bei der Grundschullehrerin Katja (Kim Riedle), die mit ihrem Sohn auf dem Land in Schleswig-Holstein lebt. Vor allem der zehnjährige Lukas (Bruno Thiel), der in der Schule schikaniert wird, schließt den neuen Mitbewohner schnell ins Herz. Seit der Trennung seiner Eltern sucht er nach einer Bezugsperson. Gemeinsam mit Volker übernimmt Katja die Leitung der Musical-AG an ihrer Schule - in der Hoffnung, damit Eindruck auf ihren Ex-Mann David und dessen neue Partnerin zu machen.

20:15 Uhr, RTL, Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel, Castingshow Stefan Raab nimmt das ESC-Abenteuer persönlich in die Hand: Mit dem Duo Abor & Tynna und ihrem Song "Baller" setzt er auf den perfekten Beitrag für Deutschlands "Mission 12 Points". Die Show begleitet die beiden Künstler auf ihrem Weg zum großen Auftritt - inklusive Proben, exklusivem Backstage-Zugang und privaten Eindrücken. Zusammen mit prominenten Gästen und spannenden Geschichten hinter den Kulissen bringt Raab das ESC-Fieber ins Wohnzimmer.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1-Fertiggerichte-Check!, Foodreportage Ob Bienenstich wie bei der Oma, Lasagne wie im Lieblingsrestaurant oder Döner wie vom Schnellimbiss: Kann man solche Klassiker wirklich mit Fertiggerichten nachkochen? Dieser Frage gehen Food-Experte und Rezeptentwickler Stefano Zarrella sowie Ernährungswissenschaftler Dr. Stephan Lück auf den Grund. Sie testen die bekanntesten Fertiggerichte Deutschlands auf Herz und Nieren - von Geschmack über Zutaten bis zur Herstellung.

20:15 Uhr, kabel eins, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Fantasymärchen Newt Scamander (Eddie Redmayne), ein Magiezoologe, trifft mit einem rätselhaften Koffer in New York ein. Als das magische Wesen Niffler entkommt und die Stadt durcheinanderbringt, nimmt Porpetina die Spur auf - in der Hoffnung, sich beim Magischen Kongress der USA zu beweisen. Doch durch eine Verwechslung geraten noch weitere fantastische Geschöpfe in die Freiheit und sorgen für ein magisches Chaos.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mord und Beton, Krimi Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) schleust sich unter falschem Namen bei Immobilienunternehmer Michael Lobland ein, der ein nobles Viertel im alten Industriehafen errichten will. Doch sein Vorhaben stößt auf Widerstand: Eine Gruppe Aktivisten kämpft gegen die drohende Gentrifizierung. Nachdem der Zoll dort Drogen entdeckt und das Gelände räumt, eskaliert die Lage - am Abend steht die Halle in Flammen. Mit Unterstützung von Loblands Assistent Tom (Volker Büdts) gelingt es Wilsberg, Ekki (Oliver Korittke) und die Aktivistin Kathi Jäger (Annika Blendl) zu retten. Kurz darauf wird Tom tot aufgefunden.