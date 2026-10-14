Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 14. Oktober 2026
20:15 Uhr, ARD, Frau ohne Namen, Psychothriller
Die Mikroexpressions-Psychologin Dr. Marlene Nielsen soll der Polizei helfen, eine schweigende Frau zu identifizieren, die einen Angreifer tödlich verletzt hat. Sie sieht im Gesicht der Frau Hinweise auf eine vorsätzliche Tat, ermittelt allein weiter und stößt auf ein ungesühntes Verbrechen von vor 25 Jahren.
20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show
Im Mittelpunkt steht das ahnungslose Studiopublikum. Jan Böhmermann und sein Team nehmen peinliche Partyfotos und voreilige Online-Bewertungen unter die Lupe und holen so manche Geschichte ans Licht.
20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy
Mario Barth und Gäste wie Ilka Bessin und Ingo Appelt knöpfen sich Steuerverschwendung vor, darunter die Sanierung von Schloss Bellevue, den Digitalfunk der Bundeswehr und eine defekte Hybridfähre.
20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow
Im Halbfinale kämpfen die acht verbliebenen Masken um den Einzug ins Finale. Nicht alle können ihre Identität bis dahin geheim halten.
20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Reality
Die Promis leben weiter unter Dauerbeobachtung im Haus. Um 22:20 Uhr folgt die Late Night Show, ab 23:30 Uhr der Livestream bis 05:30 Uhr.
20:15 Uhr, kabel eins, Elysium, Sci-Fi-Action
Die Reichen leben auf der Raumstation Elysium, die übrigen Menschen ums Überleben kämpfend auf der Erde. Der schwer verletzte Max (Matt Damon) lässt sich technisch aufrüsten und soll Geheimdaten aus dem Kopf eines Wirtschaftsbosses stehlen.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: MünsterLeaks, Krimi
Ekki wird eine brisante Steuer-CD mit Daten über die Münsteraner Oberschicht angeboten. Kurz darauf wird Immobilienmogul Ehrenberg tot aufgefunden, und Wilsberg und Ekki glauben nicht an Selbstmord.
20:15 Uhr, arte, Der beste Film aller Zeiten, Satire
Ein milliardenschwerer Unternehmer will sich ein Denkmal setzen und engagiert die preisgekrönte Regisseurin Lola Cuevas (Penélope Cruz). Mit zwei rivalisierenden Stars (u. a. Antonio Banderas) dreht sie den „besten Film aller Zeiten“. Eine Filmsatire mit schwarzem Humor.
20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1 (Doku-Abend), Dokumentation
Auf ORF 1 läuft ein Doku-Block: „Dok 1“ (20:15 Uhr), „Der Bauer und der Bobo“ (21:05 Uhr) und „Achtung Essen – Was der Fertigessen-Boom bei uns anrichtet“ (21:55 Uhr).
20:15 Uhr, Servus TV, Fahndung Österreich, Kriminalmagazin
Ungelöste Kriminalfälle werden als nachgespielte Kurzfilme oder Kriminal-Dokus gezeigt. Im Studio ordnen Ermittler und Experten die Fälle ein und geben Präventionstipps.
22:10 Uhr, Servus TV, City by the Sea, Krimidrama
Ein New Yorker Detective (Robert De Niro) ermittelt in einem Mordfall, in den sein entfremdeter Sohn verwickelt ist.
22:30 Uhr, kabel eins, Oblivion, Sci-Fi-Action
Jack Harper (Tom Cruise) repariert Jahrzehnte nach einem Krieg Drohnen auf der verwüsteten Erde, bis eine Entdeckung seine Welt infrage stellt. Um 00:55 Uhr läuft „Elysium“ noch einmal.
22:45 Uhr, rbb, Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien, Dokumentation
Dokumentarfilm von Bettina Böhler über Leben und Werk von Christoph Schlingensief.
23:10 Uhr, ZDFneo, Captain Phillips, Thriller
Der Film von Paul Greengrass (2013) läuft um 23:10 Uhr. Kapitän Richard Phillips (Tom Hanks) gerät mit seinem Frachter in die Gewalt somalischer Piraten, nach einer wahren Geschichte.
23:30 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Geld, Show
Läuft bis 01:30 Uhr, danach eine Wiederholung von „The Masked Singer“.
23:30 Uhr, BR, Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen, Dokumentation
Porträt von Jelineks streng reglementierter Kindheit bis zum Literaturnobelpreis.