Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 14. Oktober 2026

20:15 Uhr, ARD, Frau ohne Namen, Psychothriller

Die Mikroexpressions-Psychologin Dr. Marlene Nielsen soll der Polizei helfen, eine schweigende Frau zu identifizieren, die einen Angreifer tödlich verletzt hat. Sie sieht im Gesicht der Frau Hinweise auf eine vorsätzliche Tat, ermittelt allein weiter und stößt auf ein ungesühntes Verbrechen von vor 25 Jahren.

20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show

Im Mittelpunkt steht das ahnungslose Studiopublikum. Jan Böhmermann und sein Team nehmen peinliche Partyfotos und voreilige Online-Bewertungen unter die Lupe und holen so manche Geschichte ans Licht.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy

Mario Barth und Gäste wie Ilka Bessin und Ingo Appelt knöpfen sich Steuerverschwendung vor, darunter die Sanierung von Schloss Bellevue, den Digitalfunk der Bundeswehr und eine defekte Hybridfähre.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Im Halbfinale kämpfen die acht verbliebenen Masken um den Einzug ins Finale. Nicht alle können ihre Identität bis dahin geheim halten.