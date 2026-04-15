Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 15. April 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Küchenschlacht XXL, Kochshow Bei diesem kulinarischen Duell trifft Leidenschaft aus der Hobbyküche auf höchste Kochkunst. Moderatorin und Köchin Zora Klipp lässt erneut engagierte Hobbyköche gegen erfahrene Profis antreten. Drei ehrgeizige Amateurköche fordern dabei ein Spitzenteam heraus: Alina Meissner-Bebrout, Johann Lafer und Ali Güngörmüs. Mit starken Gerichten und viel Selbstvertrauen wollen die früheren "Küchenschlacht"-Kandidaten die Profis bezwingen. Zora Klipp begleitet beide Teams dabei, wie sie ihr Talent in mehreren Kochrunden unter Beweis stellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Ein todsicherer Plan, Thrillerdrama Nach dem Aus seines Schreinerbetriebs steht Klaus Roth (Richy Müller) auch privat vor dem finanziellen Ruin. Für ihn scheint es nur noch eine Möglichkeit zu geben: den Geldtransporter seiner Bank zu überfallen. Gemeinsam mit dem früheren Afghanistan-Soldaten Achim Buchert (Martin Butzke) setzt er den Plan um, doch der bewaffnete Überfall misslingt. Schließlich verbarrikadieren sich die beiden mit fünf Bankangestellten als Geiseln in der Filiale, während die Polizei draußen Stellung bezieht.

20:15 Uhr, RTL, Inside AIDA - Die Geheimnisse des Kreuzfahrtgiganten, Doku Reporter Ralf Herrmann geht an Bord der AIDAcosma und blickt hinter die Kulissen des Kreuzfahrtbetriebs. Er zeigt, wie diese schwimmende Stadt mit 6.500 Passagieren und 1.500 Crewmitgliedern organisiert ist. Dabei geht es um Abläufe in der Küche, Recycling und die Arbeit auf der Brücke. Anschließend reist er auf einem Hurtigruten-Postschiff entlang der norwegischen Küste und erlebt den Alltag zwischen Komfort und harter Realität.

20:15 Uhr, kabel eins, Van Helsing, Horroraction Im Transsilvanien des 19. Jahrhunderts versucht Graf Vladislaus Dracula (Richard Roxburgh), seine Schreckensherrschaft auf das gesamte Land auszudehnen. Seit vielen Generationen stemmt sich die Adelsfamilie Valerious gegen ihn, um Frieden zu bringen und einen alten Fluch auf ihrer Linie zu beenden. Inzwischen leben nur noch zwei Angehörige der Familie: Prinzessin Anna (Kate Beckinsale) und ihr Bruder Velkan (Will Kemp). Zu ihrem Schutz wird Gabriel Van Helsing (Hugh Jackman) nach Rumänien geschickt. Er ist im Dienst der katholischen Kirche als Jäger von Dämonen und Vampiren unterwegs.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Im Namen der Rosi, Krimi Ekki (Oliver Korittke) fühlt sich ausgebrannt und sucht im Kloster Melkwegen Ruhe und Abstand. Doch dort ist auch Overbeck (Roland Jankowsky) undercover im Einsatz. Gleichzeitig ermittelt Wilsberg (Leonard Lansink) im Mordfall um Cellerar Bertram. Der Mann wurde tot in einem Färberbottich gefunden. Offiziell ist von Herzversagen die Rede. Allerdings weist der Tote einen Genickbruch und blutige Kratzer von Dornen am Arm auf. Diese Verletzungen können nicht durch den Sturz in den Bottich entstanden sein.