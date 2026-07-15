Das sind für Mittwoch, den 15. Juli 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

Szene aus "Nur ein kleiner Gefallen" mit Anna Kendrick und Blake Lively

Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 15. Juli 2026

20:15 Uhr, ServusTV, ARD, FIFA Fußball-WM 2026, Fußball

Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft, zwischendurch England – Argentinien. 20:15 Uhr, ZDF, Friesland – Haifischbecken, Krimi

Ein Technologiepark-Investor bekommt Polizeischutz, während Kommissar Brockhorst in Leer ermittelt – der Auftakt eines Zweiteilers, der um 21:45 Uhr mit „Friesland – Bis aufs Blut“ weitergeht. 20:15 Uhr, ORF 1, The Americas – Wilde Abenteuer: Patagonien, Tierdoku

Naturdoku-Reihe über die Tierwelt des amerikanischen Kontinents, Auftakt einer dreiteiligen Ausstrahlung am Abend. 20:15 Uhr, ORF 2, Himmel, Herrgott, Sakrament, Comedyserie

„Der Pfarrer und die Frauen“ – die österreichische Comedyserie mit Pfarrer-Verwicklungen, direkt gefolgt von Folge 6 um 21:05 Uhr.

20:15 Uhr, ProSieben, Ocean's 8, Heist-Komödie

Sandra Bullock als Debbie Ocean plant nach ihrer Haftentlassung mit einem weiblichen Starensemble den Raub eines wertvollen Colliers. 20:15 Uhr, arte, Up in the Air, Drama

George Clooney als Mann, der beruflich Menschen kündigt und dabei selbst nie richtig ankommt. 20:15 Uhr, Kabel Eins, Die Stunde der Patrioten, Actionthriller

Jack Ryan verhindert einen IRA-Anschlag in London und wird danach selbst zur Zielscheibe. 20:15 Uhr, VOX, Bones – Die Knochenjägerin, Krimiserie

Eine mit Säure zersetzte Leiche führt das Team auf die Spur des Secret Service. 20:15 Uhr, Tele 5, Die Prophezeiung der Maya, Katastrophenfilm

Weltuntergangs-Spektakel: Erdbeben, versinkende Kontinente und ein mystisches Artefakt mitten in der Apokalypse.

20:15 Uhr, ORF III, Landleben: Im Seewinkel, Doku

Einblicke ins ländliche Leben im Burgenland, danach ab 21:05 Uhr live die Opernpremiere „Tosca“ aus dem Steinbruch St. Margarethen. 21:05 Uhr, ORF III, Erlebnis Bühne LIVE, Oper

Live-Übertragung der Opernpremiere „Tosca“ aus dem Steinbruch St. Margarethen. 22:15 Uhr, Sat1, 111 grandiose Genies!, Comedy-Clipshow

Kuriose Pannen-Clips aus Alltag und Freizeit nach dem Motto „Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander“. 22:35 Uhr, ProSieben, Nur noch ein kleiner Gefallen, Mystery-Komödie

Blake Lively und Anna Kendrick treffen sich Jahre nach einem mysteriösen Vorfall auf einer Hochzeit auf Capri wieder. 23:45 Uhr, arte, Der Schlachter, Filmklassiker

Eine französische Lehrerin gerät in eine unheimliche Beziehung zu einem Mann mit dunkler Vergangenheit.