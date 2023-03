Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 15. März

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Der perfekte Start in den Tag? Der Bachelor lädt am frühen Morgen zum Einzeldate in seine Villa, wo nach Yogasession und Frühstück romantische Momente im Pool folgen. Anschließend entscheidet David anhand eines Fragebogens, wer ihn auf das nächste Gruppendate auf dem Wasser begleitet, an das sich für eine Lady ein Einzeldate anschließt. Actionreich geht es beim Canyoning auf dem nächsten Gruppendate zu.