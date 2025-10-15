Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 15. Oktober 2025

20:15 Uhr, ZDF, Stiller und der Wolf im Schafspelz, Krimi Ein Bauwagen in der Nacht. Eine Explosion erschüttert die Stille, ein gefesselter Mann springt aus dem Fenster. Schwer verletzt flieht er in den Wald, erreicht eine Straße und wird von einem Auto erfasst. Waldarbeiter entdecken später seine Leiche. Zunächst wirkt es wie Fahrerflucht nach einem Unfall. Doch Fesselspuren an Händen und Füßen lassen Zweifel aufkommen. Wurde er gefangen gehalten? Jakob Stiller (Ulrich Noethen) stößt im Nachlass des Mannes auf ein zweites Handy - darin nur eine einzige, namenlose Nummer.

20:15 Uhr, Das Erste, Hundertdreizehn: Clara, Dramaserie Architektin Clara (Friederike Becht) erlebt einen Busunfall hautnah. Innerhalb weniger Sekunden kämpft sie sich durch Flammen und Panik in Sicherheit. Dabei lässt sie eine junge Frau zurück, die den Unfall nicht überlebt. Die Schuld daran verfolgt Clara und verändert ihr Leben nachhaltig. Auch die Rettung von Alexander (Vladimir Korneev), einem weiteren Fahrgast, kann ihr diese Last nicht nehmen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Blut geleckt, Krimi Eine junge Frau vom Markt wird brutal ermordet. Der Fall beschäftigt die Kripo Münster mit Overbeck (Roland Jankowsky) und Drechshage (Stefan Haschke) sowie Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink). Dr. Elmar Lenz (Thomas Arnold), ein Analytiker, der sich auf Serienmorde spezialisiert sieht, bietet seine Hilfe an. Bald fällt der Verdacht auf René Rösch (Jörn Hentschel), der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dort saß er wegen eines Urteils von Anna Springer (Rita Russek).

20:15 Uhr, NITRO, The Fast And The Furious - Tokyo Drift, Action Sean Boswell (Lucas Black) liebt illegale Autorennen. Doch in den USA bringt ihn diese Leidenschaft in ernste Schwierigkeiten. Um einer Strafe zu entgehen, zieht er zu seinem Vater nach Tokio. Dort entdeckt er die pulsierende Tuning-Szene der Stadt. Besonders Drift-Rennen durch Parkhäuser und auf den Straßen Tokios ziehen ihn sofort in ihren Bann.

20:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Show Die Stefan Raab Show verbindet Unterhaltung mit aktuellen Themen. Raab präsentiert Geschichten, Kommentare und neue Blickwinkel auf gesellschaftliche Ereignisse. Dabei setzt er wie gewohnt auf eine Mischung aus Humor, Scharfsinn und Überraschungen.