Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 16. April 2025

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken - Osterspezial, Backshow

In der Oster-Ausgabe der beliebten Show treten drei prominente Teams gegeneinander an - jeweils ein Back-Neuling zusammen mit einem erfahrenen Promi-Bäcker. Mit dabei sind die Entertainer Jochen Schropp und Kim Fisher, das musikalische Duo Christina und Luca Hänni sowie Ulla Kock am Brink gemeinsam mit Satiriker Oliver Kalkofe. In drei festlichen Oster-Herausforderungen geben die Teams alles, um sich den Sieg und 10.000 Euro für einen guten Zweck zu sichern.