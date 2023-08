Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 16. August

20:15 Uhr, ProSieben, After Truth, Drama

Tessa (Josephine Langford) findet die Wahrheit über ihren Ex-Freund Hardin (Hero Fiennes Tiffin) heraus und ist sehr verletzt. Nach all den Demütigungen möchte sie wieder bei Null anfangen und ihr Leben so fortführen, wie es war, bevor sie Hardin kennengelernt hat. Kurz darauf lernt sie in ihrem neuen Job den smarten Trevor (Dylan Sprouse) kennen. Jedoch gelingt es trotz all ihrer schmerzvollen Enttäuschungen nicht, ihren Verflossenen zu vergessen.