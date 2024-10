Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 16. Oktober 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Informant - Angst über der Stadt: Was seid ihr für Menschen?!, Thrillerserie

Hinweise auf einen möglichen Anschlag in Hamburg versetzen die Polizei in höchste Alarmbereitschaft. Im Zentrum des Geschehens steht Gabriel Bach (Jürgen Vogel) vom LKA, der über Verbindungen zu Informanten aus extremistischen Kreisen verfügt. Allerdings werfen Vorkommnisse aus seiner Zeit als verdeckter Ermittler im rechten Milieu Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit auf. Ihm wird die pflichtbewusste BKA-Beamtin Holly Valentin (Elisa Schlott) zur Unterstützung zugeteilt. Nachdem der Informant Youssef Hassan tot aufgefunden wird, nehmen Gabriel und Holly den afghanischen Aushilfslehrer Raza Shaheen (Ivar Wafaei) in ihr Team, der den Toten nur flüchtig kannte und keinerlei Verbindungen zu Terrorismus oder organisierter Kriminalität hat.