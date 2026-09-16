Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 16. September 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Wäldern, Krimi
Ein ARD-Kriminalfilm rund um ein verschwundenes Mädchen führt die Ermittler tief in ein Waldgebiet und dessen Geheimnisse.
20:15 Uhr, ZDF, XY gelöst, Recht und Kriminalität
Alte, ungeklärte Kriminalfälle werden neu aufgerollt – diesmal geht es um einen Fall, bei dem das Opfer stumm vor Angst blieb.
20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochshow/Backshow
Hobbybäcker treten in anspruchsvollen Backaufgaben gegeneinander an, bewertet von einer Fachjury.
20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow
Prominente treten in aufwendigen Kostümen verhüllt auf und singen, während Rateteam und Publikum ihre Identität erraten müssen.
20:15 Uhr, VOX, Inside FERRERO – Die Geheimnisse von Nutella, Kinder Schokolade & Co., Dokumentation
Ein Blick hinter die Kulissen des Süßwarenkonzerns Ferrero und die Produktionsgeheimnisse seiner bekanntesten Marken.
20:15 Uhr, kabel eins, The Last Witch Hunter, Fantasyfilm
Ein unsterblicher Hexenjäger (Vin Diesel) muss in der Gegenwart eine mächtige Hexenkönigin aufhalten, die die Menschheit mit der Pest auslöschen will.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tote Hose, Krimireihe
Der Münsteraner Privatermittler Wilsberg wird in einen neuen Todesfall verwickelt, der ihn mit alten Bekannten konfrontiert.
20:15 Uhr, ONE, Sister Boniface Mysteries, Krimiserie
Die forensisch versierte Nonne Sister Boniface löst im ländlichen England einen neuen kniffligen Mordfall.
20:15 Uhr, ARTE, Two Lovers, Drama
Ein labiler junger Mann (Joaquin Phoenix) gerät zwischen zwei Frauen – eine verlässliche Partnerin und eine schwer fassbare Nachbarin – und muss sich entscheiden.
20:15 Uhr, 3sat, Von der Ruine zur Rarität, Dokumentation
Die Doku-Reihe zeigt, wie verfallene Gebäude zwischen Bauernhaus und Schloss aufwendig restauriert und zu neuem Leben erweckt werden.
20:15 Uhr, NITRO, Zurück in die Zukunft II, Science-Fiction-Komödie
Marty McFly und Doc Brown reisen mit dem DeLorean ins Jahr 2015, um eine drohende Familienkatastrophe zu verhindern.
20:15 Uhr, Super RTL, Zauberhafte Schwestern, Komödie
Drei Hexenschwestern werden im heutigen Salem wiederbelebt und sorgen für halloweenreifes Chaos (dt. Titel von „Hocus Pocus“).
20:15 Uhr, Sixx, Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte, Krankenhausserie
Im Grey Sloan Memorial Hospital sorgen private Verwicklungen und ein Hausbesuch für emotionale Turbulenzen unter den Ärzten.
20:15 Uhr, Tele 5, Oceans Rising, Katastrophenfilm
Durch den Klimawandel ausgelöste Monsterwellen bedrohen eine Küstenstadt – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1: Dumm durch KI – Wie wir das Denken verlernen, Dokumentation
Die Reportage untersucht, wie der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz unser Denkvermögen und unsere Problemlösungsfähigkeit verändert.
20:15 Uhr, ORF 2, Österreich vom Feinsten: Vorarlberg, Land und Leute
Eine Reise durch Vorarlberg zeigt die schönsten Landschaften, Traditionen und Menschen der Region.
20:15 Uhr, Puls 4, The Fall Guy, Actionkomödie
Ein Stuntman (Ryan Gosling) wird in eine gefährliche Verschwörung am Set eines Hollywood-Blockbusters verwickelt, während er um seine große Liebe kämpft.
20:15 Uhr, ATV, Bauer sucht Frau, Reality-Soap
Einsame Landwirte suchen bei Hofbesuchen und ersten Dates nach der großen Liebe fürs Leben.
20:15 Uhr, ATV 2, Coach Carter, Sportfilm
Ein Basketballtrainer (Samuel L. Jackson) setzt bei seinem Team nicht nur auf sportlichen Erfolg, sondern auch auf schulische Disziplin.
22:15 Uhr, MDR, Tatort: Nachtschatten, Krimireihe
Ein neuer Fall des Ost-Tatorts konfrontiert die Ermittler mit einem Verbrechen, das sich im Dunkel der Nacht abspielt.
22:15 Uhr, NITRO, Das Schweigen der Lämmer, Thriller
FBI-Anwärterin Clarice Starling sucht Rat beim inhaftierten Serienmörder Hannibal Lecter, um einen anderen Killer zu fassen – Kult-Thriller mit Anthony Hopkins und Jodie Foster.
22:25 Uhr, 3sat, Jenseits der Angst, Psychothriller
Ein TV-Psychothriller über eine Frau, die sich ihren tiefsten Ängsten stellen muss, um ein dunkles Geheimnis zu lüften.
22:30 Uhr, kabel eins, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Horrorfilm
Die Neuauflage der Videospiel-Verfilmung zeigt den Ausbruch des Zombievirus in Raccoon City und den Kampf ums Überleben.
22:50 Uhr, Puls 4, Road House, Thriller
Ein Ex-UFC-Kämpfer (Jake Gyllenhaal) wird Türsteher in einer heruntergekommenen Bar in den Florida Keys und gerät zwischen die Fronten von Kriminellen.
22:55 Uhr, ATV 2, Goodbye Christopher Robin, Drama
Die Geschichte hinter der Entstehung von „Winnie Puuh“ und dem komplizierten Verhältnis zwischen Autor A. A. Milne und seinem Sohn Christopher Robin.