Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 16. September 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Wäldern, Krimi

Ein ARD-Kriminalfilm rund um ein verschwundenes Mädchen führt die Ermittler tief in ein Waldgebiet und dessen Geheimnisse.

20:15 Uhr, ZDF, XY gelöst, Recht und Kriminalität

Alte, ungeklärte Kriminalfälle werden neu aufgerollt – diesmal geht es um einen Fall, bei dem das Opfer stumm vor Angst blieb.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochshow/Backshow

Hobbybäcker treten in anspruchsvollen Backaufgaben gegeneinander an, bewertet von einer Fachjury.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Prominente treten in aufwendigen Kostümen verhüllt auf und singen, während Rateteam und Publikum ihre Identität erraten müssen.

20:15 Uhr, VOX, Inside FERRERO – Die Geheimnisse von Nutella, Kinder Schokolade & Co., Dokumentation

Ein Blick hinter die Kulissen des Süßwarenkonzerns Ferrero und die Produktionsgeheimnisse seiner bekanntesten Marken.

20:15 Uhr, kabel eins, The Last Witch Hunter, Fantasyfilm

Ein unsterblicher Hexenjäger (Vin Diesel) muss in der Gegenwart eine mächtige Hexenkönigin aufhalten, die die Menschheit mit der Pest auslöschen will.