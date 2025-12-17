Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 17. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Markus Lanz - Das Jahr 2025, Talkshow Markus Lanz blickt mit prominenten wie auch unbekannten Gästen auf das Jahr 2025 zurück. Im Mittelpunkt stehen Menschen und ihre persönlichen Geschichten. Sie sollen verständlich machen, was Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport bewegt und geprägt hat. Einspielfilme vertiefen die Themen und stellen einzelne Gäste näher vor.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb Neu-Coach Steffen Henssler zeigt sich selbstbewusst, doch Elif Oskan, Tim Raue und Alexander Herrmann wollen ihm den Sieg streitig machen. Schon zu Beginn wird es ernst. Drei-Sterne-Koch Edip Sigl, bekannt für seine hohen Ansprüche und seltene Fernsehauftritte, bewertet die Löffel. Wer überzeugt ihn? Und wer gewinnt am Ende "The Taste" 2025?

20:15 Uhr, Das Erste, Mozart/Mozart: Feuerwerk, Historienserie Maria Anna (Havana Joy) entgeht nur knapp der Enttarnung und gerät anschließend ins Visier der Königin (Verena Altenberger). Diese hält sie für Amadeus (Eren M. Güvercin), den sie verführen möchte. Um Zeit zu gewinnen, spielt Maria Anna ein eindrucksvolles Klavierstück. Erst das Eingreifen des Kaisers beendet die Situation, indem er seine Schwester vom Hof verbannt. Die verzweifelte Königin gesteht daraufhin den wahren Grund ihrer Rückkehr. Ihr Ehemann König Ludwig XVI. fordert nach Jahren ohne Nachwuchs einen Erben. Gezeugt werden soll er von einem Mann seiner Wahl. Doch sie hat sich für Amadeus entschieden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Treuetest, Krimi Ekki (Oliver Korittke) steht kurz davor, mit seiner festen Freundin Silke (Nadja Becker) zusammenzuziehen. Dann wird er von der attraktiven Charlotte (Nele Kiper) offensiv angesprochen. Ekki lässt sich auf den Gedanken an einen Seitensprung ein. Als er von der Toilette zurückkommt, ist Charlotte jedoch verschwunden. Am nächsten Tag erfährt er aus den Nachrichten, dass sie aus dem Fenster gestürzt ist. Ekki zweifelt an einem Selbstmord und bittet Wilsberg (Leonrad Lansink), der Sache nachzugehen. Dieser findet schnell heraus, dass Charlotte als Treuetesterin gearbeitet hat.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten gemeinsam gegen ihren eigenen Sender ProSieben an. Der Sender stellt ihnen mehrere bekannte Persönlichkeiten entgegen, die das Duo in unterschiedlichen Spielen fordern. Nach zahlreichen Aufgaben entscheidet sich, wer gewinnt. Verlieren Joko und Klaas, müssen sie von ProSieben vorgegebene peinliche Aufgaben erfüllen. Gewinnen sie, erhalten sie 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.