Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 17. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Meine Freundin Volker, Drama

Vivian Bernaise (Axel Milberg) ist der Star der Dragszene in St. Pauli. Nach einem glanzvollen Auftritt im Club Donauwelle wird sie Zeugin eines Mafiaanschlages und muss fliehen. Aus Vivian wird Volker. Getarnt als Hetero-Mann versteckt sie sich in der Familie der Grundschullehrerin Katja (Kim Riedle) auf dem platten Land in Schleswig-Holstein. Insbesondere der zehnjährige Lukas (Bruno Thiel) freut sich über Katjas neuen Untermieter: Der sensible Junge wird in der Schule gemobbt. Und seitdem sein Vater David (Helgi Schmid) ausgezogen ist, sucht er ein neues Vorbild. Gemeinsam mit Volker übernimmt Katja an ihrer Schule die Leitung der Musical-AG, um ihren Exmann David und dessen neue Freundin zu beeindrucken.