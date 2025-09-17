Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 17. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Wir vier und der Enkeltrick, Drama Die verwitwete Irene (Uschi Glas) fällt auf einen Betrüger herein, der sie mit dem Enkeltrick täuscht. Sie verliert nicht nur ihren Schmuck, sondern auch Ehering und Uhr ihres verstorbenen Mannes. Beschämt beschließt sie, in eine Seniorenresidenz zu ziehen, bevor ihre Kinder es ihr nahelegen. Doch der Umzug eröffnet auch neue Möglichkeiten. Helene (Katharina Thalbach) verhindert, dass Irene sich in die Isolation zurückzieht. Stattdessen wird sie Teil eines Freundinnenkreises mit Christel (Ursula Werner) und Annemarie (Soogi Kang).

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow Die Hälfte des Wettbewerbs ist geschafft, diesmal mit Mini-Gebäck und Pipetten-Drinks. In der technischen Prüfung müssen die Kandidaten eine Mailänder Makronentorte mit feinen Blüten herstellen. Im großen Finale steht ein essbares Gewächshaus mit pflanzlichen Kleingebäcken auf dem Plan. Wer überzeugt mit Kreativität, wer scheitert und scheidet aus?

20:15 Uhr, kabel eins, Non-Stop, Thriller Kurz nach dem Abflug eines Transatlantikflugs erhält Air Marshal Bill Marks (Liam Neeson) bedrohliche Nachrichten. Ein Erpresser verlangt 150 Millionen Dollar und droht, alle 20 Minuten einen Passagier zu töten. Niemand an Bord ist über jeden Verdacht erhaben, und bald gerät Marks selbst ins Visier. In großer Höhe kämpft er gegen die Zeit und versucht verzweifelt herauszufinden, wem er überhaupt noch vertrauen kann.

20:30 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show Im Sommerhaus beginnt der Tag mit Spannungen. Die Ergebnisse des Stimmungsbarometers sorgen für Misstrauen, angebliche Lügner sollen enttarnt werden. Im Spiel "Aus dem letzten Loch blasen" brechen mehrere Paare schon früh ein. Danach ist die Stimmung am Boden: Enttäuschung, Frust und Tränen. Tara kritisiert Silvas Verhalten, doch er zeigt sich unbeeindruckt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Alles Lüge, Krimi Auf dem Wochenmarkt wird Ekki (Oliver Korittke) von einem Schuldner angegriffen. Paul Schlächter (Wolfgang Maria Bauer), der ihm helfen will, erleidet leichte Verletzungen. Wilsberg (Leonard Lansink) bringt ihn zu Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh). Sie bittet ihn um Unterstützung, da ein früherer Patient, Oliver Busch, im Internet falsche Anschuldigungen verbreitet. Wilsberg sagt Hilfe zu. Doch in Buschs Wohnung macht er eine schockierende Entdeckung: Der Journalist und Ex-Drogenabhängige liegt tot vor ihm.