Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 18. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Damen, Komödie Maya (Salka Weber), Mitte 30, wohnt in einer Münchner WG mit der temperamentvollen Sema (Şafak Şengül), die als Optikerin arbeitet und nebenbei Influencerin ist. Maya versucht, möglichst leichtfüßig im Hier und Jetzt zu bleiben. Doch das Messie-Problem ihrer Mutter lässt sie nicht los, zumal ihr Vater keine echte Unterstützung ist. Zwischen ihren Jobs als mobile Nagelpflegerin und freie Maskenbildnerin am Theater verliert sie immer mehr die Balance. Zusätzlich verliebt sie sich in den Paradiesvogel des Stücks, den charmanten, aber etwas flatterhaften Tänzer Philip (Patrick Isermeyer).

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow Die Promi-Bäcker sollen Torten oder Kleingebäck backen, bei denen Zimt die Hauptrolle spielt. Dabei kommt es auf höchste Genauigkeit an. Sie müssen eine Bausatz-Tarte aus Mürbteig anfertigen, sie mit Biskuit, Vanillepudding und Erdbeeren füllen und Form wie Geschmack stimmig zusammenbringen. Außerdem sollen sie die Jury mit einer Torte in Herzform begeistern. Gleichzeitig soll das Gebäck einer Person aus ihrem Umfeld gewidmet sein und deren Lieblingsaromen aufgreifen.

20:15 Uhr, arte, Das Lehrerzimmer, Drama Carla Nowak (Leonie Benesch) ist eine junge, engagierte Lehrerin. Ihr Start an einem Gymnasium wirkt zunächst ideal. Die Siebtklässler mögen sie, und sie hört zu, wenn es um ihre Sorgen geht. Doch als in der Klasse Geld verschwindet, fühlt sich das Kollegium zum Handeln gezwungen. Während die Lehrerschaft auf harte Maßnahmen setzt, will Carla am Vertrauen festhalten. Als Kollegen beginnen, Schüler zu durchsuchen, ist sie entsetzt. Die Lage spitzt sich weiter zu, als ein Junge ins Visier gerät.

20:15 Uhr, kabel eins, Waterworld, Sci-Fi-Abenteuer In einer Zukunft, in der die Erde komplett von Wasser bedeckt ist, lebt die Menschheit in notdürftig errichteten Atollstädten und kämpft ums Überleben. Einige halten weiter an der Hoffnung auf einen mythischen Ort namens "Dryland" fest. Auf der Suche nach Hinweisen auf dessen Lage greift der skrupellose Deacon (Dennis Hopper) ein Atoll an, auf dem die junge Enola (Tina Majorino) mit ihrer Adoptivmutter Helen (Jeanne Tripplehorn ) lebt. Als der geheimnisvolle Fremde Mariner (Kevin Costner) unerwartet in den Konflikt gerät, wird er in einen explosiven Kampf zwischen Gut und Böse hineingezogen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Kein Weg zurück, Krimi Als Kamilla Marks (Katja Studt), die Besitzerin eines Schlosshotels, von einem Unbekannten mit einem Jagdgewehr angeschossen wird, übernimmt Alex (Ina Paule Klink) die Verteidigung eines schwierigen Mandanten. Es handelt sich um den vorbestraften Enno Fellner (Bernd Michael Lade). Nach einer langen Haftstrafe arbeitet er inzwischen als Busfahrer und Fremdenführer in der Region Münster. Er soll Kamilla Marks in der Vergangenheit vergewaltigt haben und wehrt sich juristisch gegen die Vorwürfe. Doch die Polizei verdächtigt ihn zusätzlich, in jener Nacht auch versucht zu haben, Kamilla Marks zu töten.