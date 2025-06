Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 18. Juni 2025

Nach einem spektakulären Freispruch gerät Anwältin Lea Jung (Julia Koschitz) in ein gefährliches Spannungsfeld: Ihr Mandant Nick Storm (Matthias Koeberlin), der wegen Vergewaltigung angeklagt war, wurde dank Leas Strategie freigesprochen. Sie konnte die Aussagen von Yvonne Schubert (Johanna Klante), dem mutmaßlichen Opfer, als unglaubwürdig entkräften. Nun sucht Nick Leas Nähe und macht ihr Avancen - sie ist hin- und hergerissen zwischen Skepsis und Neugier. Doch auch Yvonne wendet sich erneut an Lea und beteuert mit Nachdruck, dass sie die Wahrheit gesagt hat.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Martin geht in Köln auf Tuchfühlung mit 15 Single-Frauen, die er bei geheimen Blind Dates kennenlernt. Zeitgleich nehmen andere Kandidatinnen in Kapstadt an einem Shooting teil, ohne den zweiten Bachelor je gesehen zu haben. Doch der attraktive Fotograf Felix dort sorgt schnell für Gesprächsstoff. Beide Männer stürzen sich voller Energie in das Abenteuer Liebe - und sorgen für emotionale Höhen und Tiefen.