Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 18. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, So haben wir dich nicht erzogen, Komödie Balbina (Brigitte Hobmeier) und Inka (Gerti Drassl) sind überzeugt, bei der Erziehung alles richtig gemacht zu haben. Ihre Tochter Hedwig (Alina Schaller), entstanden aus Liebe und künstlicher Befruchtung, galt ihr ganzes Leben lang als politisch korrektes Vorzeigekind. Doch damit ist es vorbei. Die beiden Mütter ahnen noch nicht, dass eine neue Person in Hedwigs Leben ihre harmonische, queere Familie durcheinanderbringt: ein Mann. In Hedwigs bisherigem Liebesleben spielte ein solcher ebenso wenig eine Rolle wie als Vaterfigur. Als Hedwig ihren Andreas vorstellen möchte und dann auch noch klar wird, dass die beiden heiraten wollen, ist das emotionale Chaos komplett.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow Die Prominenten schichten mindestens fünf frisch gebackene Waffeln zu einer aufwendig gestalteten Torte. Gefüllt wird sie mit zwei unterschiedlichen Cremes. Gefragt sind Kreativität und Fingerspitzengefühl, denn die Jury erwartet ein süßes Kunstwerk, das ganz ohne Ofen auskommt. Außerdem wagen sich die Promis an den französischen Klassiker Paris-Brest, einen knusprigen Brandteigkranz mit Craquelin-Kruste und Pistazien-Creme. Auch der traditionelle Kastenkuchen wird in florale Backkunst verwandelt.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow In Los Angeles kommt es zu einem besonderen Zusammentreffen: Heidi Klums weibliche und männliche Models begegnen sich und beziehen gemeinsam ihr neues Zuhause auf Zeit. Starfotograf Vijid fotografiert die Kandidaten paarweise auf einem Boot.

20:15 Uhr, kabel eins, Kingsman: The Secret Service, Agentenabenteuer Harry Hart (Colin Firth) arbeitet für die britische Geheimorganisation Kingsman, die unabhängig von der Regierung agiert. Eines Tages begegnet er Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater früher ebenfalls zu den Kingsman gehörte. Harry nimmt den jungen Mann unter seine Fittiche und bringt ihn in das harte Ausbildungsprogramm der Organisation. Gleich bei ihrem ersten Einsatz bekommen sie es mit dem Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson) zu tun, der mit einem rätselhaften Plan die Welt "retten" möchte.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bittere Pillen, Krimi Im Finanzamt Münster ist ein Sondereinsatzkommando im Einsatz, um eine Bombe unschädlich zu machen. Eine Reinigungskraft mit Migrationshintergrund gerät dabei unter Verdacht, und sein Rucksack wird durchsucht. Ausgelöst hatte den Alarm Ekki. Wenig später bittet der Naturheiler Christopher Seekatz den Ermittler Wilsberg darum, seine Frau zu observieren. Tatsächlich hat Andrea Seekatz eine Affäre. Damit bestätigt sich der Verdacht.