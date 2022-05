Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 18. Mai

20:15 Uhr, NITRO, Spider-Man 3, Superheldenaction

Eigentlich will Peter Parker (Tobey Maguire) seiner Freundin Mary Jane (Kirsten Dunst) einen Heiratsantrag machen, doch sein Alter Ego hat wieder allerhand zu tun. Spider-Man muss es nicht nur mit seinem Erzfeind Harry Osborn (James Franco) aufnehmen, auch der Sandman (Thomas Haden Church) hält die Stadt in Atem. Der Spinnenmann selbst entdeckt, dass ihm eine schwarze Substanz aus dem All ungeahnte Kräfte verleiht und seine dunkle Seite heraufbeschwört.