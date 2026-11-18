Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 18. November 2026
20:15 Uhr, ARD, Wäldern – Das reine Herz, Mystery-Serie
Eine Wiedergängerin aus der Anderwelt zieht ins Haus von Laras Großeltern und blockiert damit die Nachfolge der beiden Türhüterinnen. Lara, Greta und eine Frau mit Visionen versuchen herauszufinden, was Wanda Schill plant.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Bergretter – Niemandskind, Bergdrama-Serie
Die Bergwacht Ramsau ist im Einsatz: Johann Novak droht abzustürzen, Markus Kofler hält ihn im letzten Moment fest.
20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1 – Auf der Jagd, Dokumentation
Wozu wird in Österreich gejagt: Tradition oder echte Notwendigkeit? Landesjägermeister und Wildbiologin vertreten dabei gegensätzliche Positionen, vor allem bei der Winterfütterung.
20:15 Uhr, RTL, Inside Dr. Oetker – Die Geheimnisse von Pizza, Pudding & Co, Dokumentation
Hinter den Kulissen des Familienimperiums: Wie entstehen 400 Millionen Pizzen im Jahr, und wie wurde aus einer Bielefelder Apotheke ein Weltkonzern?
20:15 Uhr, SAT.1, The Taste, Castingshow
Gastjurorin Clara Hunger bringt knifflige Geschmackskombinationen fürs Teamkochen mit. Danach sollen die Kandidaten aus Bar-Snacks Gourmet-Löffel zaubern.
20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show
Joko und Klaas fordern ihren Sender wieder um 15 Minuten Live-Sendezeit heraus. Das Duell läuft bis 23:05 Uhr.
20:15 Uhr, VOX, Doc Caro – Jedes Leben zählt, Doku-Reihe
Windenrettung im Tiefschnee, eine Tablettenüberdosis in Mülheim und eine mögliche Hirnblutung auf der Idalp.
20:15 Uhr, kabel eins, Krieg der Welten, Science-Fiction (USA 2005)
Aliens greifen mit dreibeinigen Kampfmaschinen an. Tom Cruise versucht als Ray Ferrier, seine beiden Kinder zu beschützen.
20:15 Uhr, PULS 4, Wild Card, Actionfilm (USA 2015)
Jason Statham als Bodyguard in Las Vegas, der Rache für eine misshandelte Freundin sucht und in dunkle Geschäfte gerät.
20:15 Uhr, ATV, Bauer sucht Frau, Dateshow
Arabella Kiesbauer begleitet Österreichs Single-Landwirte bei der Suche nach der großen Liebe (Staffel 23).
20:15 Uhr, ARTE, Alle in einem Boot, Komödie (F 2024)
Eine Clique organisiert eine Kreuzfahrt für einen Großinvestor, der eine Frau beeindrucken will. Nur geht sein Interesse leider in eine ganz andere Richtung als gedacht.
20:15 Uhr, NITRO, 96 Hours – Taken 2, Actionfilm (USA/F 2012)
Liam Neeson als Ex-CIA-Agent Bryan Mills mit Verfolgungsjagden durch Istanbul.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg – Wellenbrecher, Krimireihe
Wilsberg reist nach Norderney und gerät in einen Erbstreit um ein Millionenvermögen, bei dem sich bald halb Münster auf der Insel tummelt.
20:15 Uhr, ATV2, Richie Rich, Komödie (USA 1994)
Macaulay Culkin als einsamer Milliardärssohn, der echte Freunde sucht, während intrigante Mitarbeiter nach dem Familienvermögen greifen.
20:55 Uhr, ZDFinfo, Tatort Vatikan – Geheimnisvolle Kriminalfälle, Dokumentation
Ein ungeklärter Dreifachmord in der Schweizergarde und der Fall der verschwundenen Emanuela Orlandi.
21:50 Uhr, ARTE, Das Biest, Science-Fiction (F/CDN 2023)
In einer Zukunft, in der Gefühle als Risiko gelten, taucht eine Frau in frühere Leben ein, um sich davon zu „reinigen.
22:00 Uhr, NITRO, Mann unter Feuer, Actionfilm (USA 2004)
Denzel Washington als Leibwächter eines Mädchens, das in Mexiko entführt wird. Er sucht auf eigene Faust Rache.
22:05 Uhr, PULS 4, Assassin Club, Actionfilm (USA/I 2023)
Ein Auftragskiller gerät in einen mörderischen Wettbewerb unter Berufskollegen.
22:05 Uhr, ATV2, Plötzlich Familie, Tragikomödie (USA 2018)
Ein Paar adoptiert spontan drei Geschwister und merkt schnell, worauf es sich eingelassen hat.
22:29 Uhr, ORF 2, Menschen & Mächte – Blackout: Die Geister, die wir riefen, Dokumentation
Wie robust sind Strom-, Rohstoff- und Versorgungssysteme, und was passiert bei einem Blackout?
22:35 Uhr, kabel eins, Minority Report, Science-Fiction (USA 2002)
Eine Polizeieinheit verhindert Morde, bevor sie geschehen, bis ihr Chef (Tom Cruise) selbst als künftiger Täter auftaucht.