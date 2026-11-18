20:15 Uhr, ARD, Wäldern – Das reine Herz, Mystery-Serie

Eine Wiedergängerin aus der Anderwelt zieht ins Haus von Laras Großeltern und blockiert damit die Nachfolge der beiden Türhüterinnen. Lara, Greta und eine Frau mit Visionen versuchen herauszufinden, was Wanda Schill plant.

20:15 Uhr, ORF 2, Die Bergretter – Niemandskind, Bergdrama-Serie

Die Bergwacht Ramsau ist im Einsatz: Johann Novak droht abzustürzen, Markus Kofler hält ihn im letzten Moment fest.

20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1 – Auf der Jagd, Dokumentation

Wozu wird in Österreich gejagt: Tradition oder echte Notwendigkeit? Landesjägermeister und Wildbiologin vertreten dabei gegensätzliche Positionen, vor allem bei der Winterfütterung.

20:15 Uhr, RTL, Inside Dr. Oetker – Die Geheimnisse von Pizza, Pudding & Co, Dokumentation

Hinter den Kulissen des Familienimperiums: Wie entstehen 400 Millionen Pizzen im Jahr, und wie wurde aus einer Bielefelder Apotheke ein Weltkonzern?

20:15 Uhr, SAT.1, The Taste, Castingshow

Gastjurorin Clara Hunger bringt knifflige Geschmackskombinationen fürs Teamkochen mit. Danach sollen die Kandidaten aus Bar-Snacks Gourmet-Löffel zaubern.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas fordern ihren Sender wieder um 15 Minuten Live-Sendezeit heraus. Das Duell läuft bis 23:05 Uhr.