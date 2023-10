Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 18. Oktober

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show

Diese Folge dreht sich um die Verwandlungskünste von Schmetterlingen, die Magie von Gewürzen und eine Reise in die Fußstapfen Alexander von Humboldts im Amazonas. Zwei prominente Rateteams (Lena Meyer-Landrut, Smudo, Hannah Herzsprung und Oliver Mommsen) treten in einem spannenden Wissensduell gegeneinander an, bei dem es um einen Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck geht.