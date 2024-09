Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 18. September 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Wäldern: Das verschwundene Mädchen, Mystery-Krimireihe In der Kleinstadt Wäldern im Bergischen Land verschwinden auf mysteriöse Weise junge Menschen. Schnell wird klar, dass es sich nicht um gewöhnliche Vermisstenfälle handelt - unter der Stadt lauert in einem Labyrinth eine uralte Bedrohung. Die Pianistin Lara Glanz (Rosalie Thomass) kehrt in ihren Heimatort zurück, kurz nachdem ihre Nichte Magda verschollen ist. Sie nimmt eine Stelle als Musiklehrerin an und beginnt, in ihrer Freizeit auf eigene Faust nach dem Mädchen zu suchen. Die Umstände von Magdas Verschwinden werden zunehmend unheimlicher.

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow RTL geht erneut auf die Suche nach "Deutschlands Superstar". In der Jury sitzen dieses Mal Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana. Erstmals dient ein Freizeitpark als Kulisse für die Castings - der Europa-Park in Rust bietet eine beeindruckende Bühne. Die Altersgrenze wurde aufgehoben: Ab 16 Jahren kann jeder mitmachen. Der Auslandsrecall wird auf der griechischen Insel Kreta ausgetragen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Accountant, Thriller Christian Wolff (Ben Affleck) betreibt ein unscheinbares Steuerberatungsbüro, das er als Deckmantel für seine illegalen Geschäfte nutzt. Er manipuliert Buchhaltungen für kriminelle Organisationen. Als der scharfsinnige Steuerfahnder Ray King (J. K. Simmons) ihm auf die Spur kommt, übernimmt Christian einen scheinbar legalen Auftrag. Doch bald wird er in eine Verschwörung verwickelt, die ungeahnte Ausmaße annimmt.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show Dichter Dschungel, paradiesische Strände und weite Landschaften - in "Die große 'Terra X'-Show" geht es zu Traumzielen, von denen viele Menschen nur träumen. Diesmal führt die Reise nach Island - der Insel aus Feuer und Eis -, zu den höchsten Gipfeln der Alpen, an die legendäre Copacabana und nach New York - die Stadt, die niemals schläft. Zwei prominente Teams treten in einem packenden Wissenswettstreit gegeneinander an. Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer sowie Eva Padberg und Ali Güngörmüş spielen um 20.000 Euro für den guten Zweck.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow Die Hobbybäcker wagen sich diesmal an das Thema "Tierisch süßes Kleingebäck" und kreieren Macarons, Donuts oder Windbeutel. Einzig Cupcakes sind ausgeschlossen - aber es muss klar erkennbar sein, dass das Gebäck an ein Tier angelehnt ist. In der Technischen Prüfung wird es dann herzhaft: Betty und Christian erwarten "Herzhafte Knusperstangen", die aus touriertem Plunderteig bestehen sollen.