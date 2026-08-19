Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 19. August 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Bis zur Wahrheit, Drama

Martinas nahezu perfektes Leben zerbricht, als sie vom Sohn eines befreundeten Paars vergewaltigt wird – der Film zeigt ihren Umgang mit Trauma und den skeptischen Reaktionen ihres Umfelds.

20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY... Ungelöst, Fahndungsmagazin

Die Kriminalpolizei bittet bundesweit um Mithilfe bei der Aufklärung ungelöster Straftaten.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Spielshow (Folge 3)

Die Kandidat:innen müssen erneut herausfinden, wer unter ihnen die „Verräter“ sind, während gemeinsam Missionen gemeistert werden.

20:15 Uhr, ProSieben, Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show, Unterhaltung

Mentalist Timon Krause demonstriert verblüffende Menschenkenntnis und Gedankenlese-Kunststücke.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochduell

Zehn Hobby-Konditor:innen stellen sich anspruchsvollen Backaufgaben, eine Fachjury bewertet Geschmack und Handwerk.