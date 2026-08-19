Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 19. August 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Bis zur Wahrheit, Drama
Martinas nahezu perfektes Leben zerbricht, als sie vom Sohn eines befreundeten Paars vergewaltigt wird – der Film zeigt ihren Umgang mit Trauma und den skeptischen Reaktionen ihres Umfelds.
20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY... Ungelöst, Fahndungsmagazin
Die Kriminalpolizei bittet bundesweit um Mithilfe bei der Aufklärung ungelöster Straftaten.
20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Spielshow (Folge 3)
Die Kandidat:innen müssen erneut herausfinden, wer unter ihnen die „Verräter“ sind, während gemeinsam Missionen gemeistert werden.
20:15 Uhr, ProSieben, Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show, Unterhaltung
Mentalist Timon Krause demonstriert verblüffende Menschenkenntnis und Gedankenlese-Kunststücke.
20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochduell
Zehn Hobby-Konditor:innen stellen sich anspruchsvollen Backaufgaben, eine Fachjury bewertet Geschmack und Handwerk.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Die unendliche Geschichte, Fantasyfilm
Der junge Bastian entdeckt ein magisches Buch über das bedrohte Fantasiereich Fantasia und muss es retten.
20:15 Uhr, VOX, Bones – Die Knochenjägerin, Krimiserie
Eine überraschende Wendung bringt neue Erkenntnisse in einem laufenden Fall.
20:15 Uhr, RTL ZWEI, Bella Italia – Camping auf Deutsch, Dokusoap
Eine Geburtstags-Überraschung sorgt für Turbulenzen auf dem Campingplatz.
20:15 Uhr, Arte, Ewige Jugend, Tragikomödie
Ein französischer Film über Altern, Freundschaft und die Suche nach dem verlorenen Lebensgefühl.
20:15 Uhr, 3sat, Staatsfeinde – Russlands politische Gefangene, Dokumentation
Eine Doku über Verfolgung und Repression politischer Häftlinge in Russland.
20:15 Uhr, SuperRTL, Ein ganz gewöhnlicher Prinz, Romanze
Eine leichte Liebeskomödie für den Fernsehabend.
20:15 Uhr, ORF1, Essen als Religion – Vom Zwang, sich gesund zu ernähren, Dokumentation
Vom gefeierten Vegan-Influencer zum Hühnerzüchter: Niko Rittenau erzählt seine Wandlung und hinterfragt den gesellschaftlichen Ernährungswahn.
21:20 Uhr, ORF1, Wolfgang, Dokumentarfilm
Porträt des Starkochs Wolfgang Puck und seines Werdegangs.
22:25 Uhr, Kabel Eins, Shape of Water – Das Flüstern des Wassers, Fantasydrama
Eine stumme Reinigungskraft verliebt sich in ein gefangenes amphibisches Wesen – oscarprämiertes Fantasy-Liebesdrama von Guillermo del Toro.
23:45 Uhr, SuperRTL, Emma, Drama
Literaturverfilmung nach Jane Austen über die selbstbewusste, aber verkupplerische Emma Woodhouse.