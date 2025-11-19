Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 19. November 2025

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern, Krimi Während einer Routinefahrt wird auf den Wagen zweier Streifenpolizisten geschossen. Ein maskierter Motorradfahrer entkommt unerkannt. Einer der Beamten überlebt den Angriff nicht. Ein Selbstbekennerschreiben lenkt die Ermittlungen von Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) auf eine bislang unbekannte Terrorgruppe. Deren Mitglieder hängen Verschwörungsmythen über das Planetensystem Aldebaran, Nazis und die Reichsflugscheibe an.

20:15 Uhr, Das Erste, Tiefwassertaucher unterm Dach, Drama Annie Breuer (Martina Ebm), Mitte 30 und alleinerziehend, lebt mit ihren Kindern Lena (Ariana Stöckle) und Tino (Leopold Pallua) im obersten Stock eines alten Mietshauses in der Wiener Vorstadt. Oft fragt sie sich, ob sie den Anforderungen des Alltags gewachsen ist. Mal läuft es gut, mal fällt ihr alles schwer, und manchmal wirkt das Leben auf sie düster. Als sie glaubt, ihre Mutterrolle nicht mehr erfüllen zu können, zeigt sich, wie viel Unterstützung ein Haus voller Nachbarn geben kann.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb Wenn Spitzenküche und Musik verschmelzen, ist der Kölner Sternekoch und Musiker Daniel Gottschlich meist nicht weit. Als Gastjuror sorgt er für frische Akzente. Beim Teamkochen steht alles im Zeichen von Geige, Pauke, Triangel und E-Gitarre. Jetzt müssen die Hobbyköche beweisen, ob sie seinem Anspruch gerecht werden.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten gemeinsam an, um gegen ihren eigenen Sender ProSieben zu bestehen. Dieser setzt mehrere bekannte Gesichter ein, die das Duo in verschiedenen Spielen herausfordern. Nach zahlreichen Aufgaben steht der Gewinner fest. Verlieren Joko und Klaas, müssen sie auf Anweisung von ProSieben peinliche Aufgaben erfüllen. Gewinnen sie, erhalten sie 15 Minuten beste Sendezeit zur freien Nutzung.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Aus heiterem Himmel, Krimi Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) soll einer Schneiderin beistehen, die sich von ihrem Vermieter drangsaliert fühlt. Kurz darauf wird ein Ladenbesitzer vor ihren Augen erschossen. Die Schneiderin Tahmina Ahmadi (Anastasia Papadopoulou) gehört zu einer Geschäfts­gemeinschaft, zu der auch Musikalienhändler Jazek Antonov (Christian Kuchenbuch) und das Opfer, Modellbauer Tillmann Drösser (Dirk Martens), zählen. Will Vermieter Überholz (Dirk Ossig) sie vertreiben, um die Räume teurer weiterzugeben?