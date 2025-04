Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 2. April 2025

In der siebten Runde sind der Einfallsreichtum und die Kreativität der Promis gefragt: Es gilt, unterschiedliche Varianten des Klassikers Crème Brûlée zu kreieren. Egal ob als Torte, Macarons, Gebäckhörnchen oder Eclairs - der Fokus liegt auf dem charakteristischen Geschmack. Bei der technischen Aufgabe fordert Betty eine essbare Komposition mit floraler Note. In der letzten Challenge sollen die Promis eine Torte mit einem selbst gewählten Thema gestalten, die zudem beleuchtet wird.

20:15 Uhr, RTL, Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab, Show

Jede Woche präsentiert Stefan Raab eine Sendung, in der er auf Highlights aus Streaming, Fernsehen und sozialen Medien zurückblickt. Dabei schlüpft er in die Rollen des Quizmasters und Herausforderers. Die Teilnehmer müssen nicht nur alle Fragen korrekt beantworten, sondern sich auch in direkten Duellen gegen ihn behaupten, um die Million zu gewinnen. Prominente Co-Moderatoren und unerwartete Gäste sorgen für zusätzliche Unterhaltung.