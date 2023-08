Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 2. August

20:15 Uhr, ZDF, James Bond 007 - Spectre, Agenten-Action

Terroranschläge erschüttern die Welt. In Mexiko kann James Bond (Daniel Craig) knapp einen Anschlag auf ein Stadion verhindern. In London sollen die Doppel-Null-Agenten abgeschafft werden. Menschen sind angeblich nicht mehr zeitgemäß im Kampf gegen Terror und Gefahr. Bond kommt unterdessen einer Organisation namens "Spectre" auf die Schliche, die mittels modernster Technik die Weltherrschaft an sich reißen will.