Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 2. Juli 2025

20:15 Uhr, ZDF, Stubbe - Tödliche Hilfe, Krimi

Christiane (Stephanie Stumph), die als freie Journalistin in Hamburg arbeitet, wird von ihrem früheren Freund Malte (Patrick Güldenberg) aus Dresden um Unterstützung gebeten. Er will herausfinden, was wirklich hinter dem Tod seiner pflegebedürftigen Mutter steckt. Da ihre Tochter Caroline (Greta Kasalo) bald Sommerferien hat, verbindet Christiane die Recherche mit einem Besuch in ihrer Heimatstadt und begibt sich vor Ort in die Welt eines Dresdner Pflegedienstes.