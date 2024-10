Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 2. Oktober 2024

Kaiserslautern im Jahr 1994: Christian (Camille Loup Moltzen) wächst in schwierigen Verhältnissen auf, geprägt von einem Vater, der hart arbeitet, aber auch trinkt und gewalttätig ist. Nach dem Tod seiner Mutter nimmt seine Tante Juli (Svenja Jung) Christian und seine Geschwister bei sich auf, gegen den Willen des Vaters. Juli setzt durch, dass Christian das Gymnasium besuchen darf, wo er jedoch immer wieder auf Vorurteile stößt. Seine Leidenschaft gilt dem Fußball - vor allem dem 1. FC Kaiserslautern - und der Musik von Freddy Mercury. Christian steht zwischen seiner Tante, die nur das Beste für ihn möchte, und seinem Vater, von dem er sich emotional nicht lösen kann.

Die Herausforderung bei der Aufgabe "Mini Pavlova" besteht darin, knusprige Baiserböden mit einem weichen Kern und einer kreativen Füllung zu kreieren. Die Hobbybäcker müssen mindestens eine Creme und ein Fruchttopping verwenden. Einen perfekten Crêpe herzustellen ist bereits schwierig, doch in der Technischen Prüfung müssen die Teilnehmer eine ganze Torte aus gleichmäßig geschichteten Crêpes im Wellen-Look zaubern. Wer wird es schaffen, die Jury zu beeindrucken?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mörderische Rendite, Krimi

Der Ruhestand könnte so schön sein, doch für Paul Dietze (Michael Kausch), einen Freund von Wilsberg (Leonard Lansink), ist es alles andere als erfreulich. Sein erspartes Geld ist verloren. Die vermeintlich sichere Altersvorsorge, die ihm der "Vermögensberater" Uli Pape (Simon Schwarz) empfohlen hatte, war ein totaler Reinfall. Jetzt stehen Paul und seine Frau Elfie (Klara Höfels) vor dem Nichts. Wilsberg will diese Ungerechtigkeit nicht einfach so hinnehmen.