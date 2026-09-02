Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 2. September 2026

20:15 Uhr, ZDF, Friesland – Sturmmöwen, Krimi

Ein gekentertes Segelboot am Strand entpuppt sich für Kommissarin Özlügül und Cassens als Auftakt eines neuen Mordfalls.

20:15 Uhr, RTL, stern Investigativ, Reportage

RTL-Reporter undercover als vermeintliche russische Wegwerfagenten – wie günstige Spione für Putin gefährliche Aufgaben in Deutschland übernehmen.

20:15 Uhr, Pro7, Joko & Klaas machen Urlaub, Reise-Comedy

Roadtrip mit dem Campervan durch Island – vorbei an Lavafeldern, Wasserfällen und in die Tiefe eines Gletschers.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

Zur Halbzeit wird glutenfrei gebacken – filigrane Mini-Törtchen und täuschend echte Illusions-Torten.

20:15 Uhr, arte, Türkisch für Anfänger, Film

Lena strandet mit Cem, Yagmur und dem Griechen Costa auf einer Insel – Culture-Clash und Gefühlschaos.