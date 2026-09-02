Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 2. September 2026
20:15 Uhr, ZDF, Friesland – Sturmmöwen, Krimi
Ein gekentertes Segelboot am Strand entpuppt sich für Kommissarin Özlügül und Cassens als Auftakt eines neuen Mordfalls.
20:15 Uhr, RTL, stern Investigativ, Reportage
RTL-Reporter undercover als vermeintliche russische Wegwerfagenten – wie günstige Spione für Putin gefährliche Aufgaben in Deutschland übernehmen.
20:15 Uhr, Pro7, Joko & Klaas machen Urlaub, Reise-Comedy
Roadtrip mit dem Campervan durch Island – vorbei an Lavafeldern, Wasserfällen und in die Tiefe eines Gletschers.
20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow
Zur Halbzeit wird glutenfrei gebacken – filigrane Mini-Törtchen und täuschend echte Illusions-Torten.
20:15 Uhr, arte, Türkisch für Anfänger, Film
Lena strandet mit Cem, Yagmur und dem Griechen Costa auf einer Insel – Culture-Clash und Gefühlschaos.
20:15 Uhr, Kabel1, Rampage – Big Meets Bigger, Action
Dwayne „The Rock“ Johnson kämpft gegen einen durch Genexperiment riesig gewordenen Silberrückengorilla.
20:15 Uhr, Tele 5, Die Vulkan-Apokalypse, Katastrophenfilm
Der Yellowstone-Supervulkan steht kurz vor dem Ausbruch – Ranger und Vulkanologin kämpfen gegen die Zeit.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Einsame Entscheidung, Thriller
Terroristen kapern einen Jumbo-Jet – ein CIA-Analytiker vermutet eine versteckte Nervengasbombe an Bord.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg, Krimi
Der tödliche Sturz eines Start-up-Mitarbeiters wirft die Frage auf: Unfall oder Mord?
22:00 Uhr, SWR, Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel, Krimi
Kommissar Thiel muss diesmal keinen Mord aufklären, sondern verhindern.
22:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110 – Zehn Rosen, Krimi
In Magdeburg wird eine junge Frau gefesselt tot aufgefunden – Verdacht auf einen Serientäter.
22:30 Uhr, Kabel1, Real Steel – Stahlharte Gegner, Action
Hugh Jackman als Ex-Boxer, der mit Roboter-Kämpfen sein Geld verdient und um die Beziehung zu seinem Sohn kämpft.
22:40 Uhr, RTL Nitro, Boss Level, Action/Sci-Fi
Ein Ex-Soldat steckt in einer Zeitschleife und wird jeden Morgen aufs Neue von Attentätern angegriffen.
23:15 Uhr, RBB, Riefenstahl, Dokumentarfilm
Kritische Auseinandersetzung mit Leni Riefenstahls Bildwelten und deren ideologischer Prägung.
23:30 Uhr, arte, Souleymans Geschichte, Film
Ein junger Essenskurier ohne Papiere kämpft in Paris zwei Tage vor der entscheidenden Behördenanhörung ums Überleben.