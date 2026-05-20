Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 20. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Landkrimi: Acht, Krimi In Langenlois in Niederösterreich wird der geschätzte Radiologe Dr. Harald Wolf (Stefan Pohl) direkt vor seinem Haus mit einem gezielten Schuss in die Brust ermordet. Die Ermittlungen ergeben, dass die Tatwaffe eine antike Pistole ist, die ursprünglich aus Wolfs eigener Sammlung stammt und einige Monate zuvor entwendet wurde. Die Ermittlerin Marion Geyer (Regina Fritsch) vom Landeskriminalamt und ihr Kollege Patrick Brandl (Thomas Prenn) stoßen schnell auf Hinweise, dass Wolf nicht nur Waffen sammelte, sondern auch der Sohn eines Neonazis war.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Taste, Kochshow Im Finale von "Promi Taste" geht es um alles: Tim Raue verfolgt entschlossen das Ziel, den Sieg zu holen. Auch Frank Rosin, der bislang noch nie bei "The Taste" triumphieren konnte, sieht für sein Team gute Chancen. Ebenso haben Alex Kumptner und Alexander Herrmann noch Kandidaten im Rennen. Um den Pokal und 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck zu gewinnen, müssen die Finalisten zunächst die Gastjurorin Elif Oskan überzeugen.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest - Der Andy von nebenan, Krimi Andreas Brose (Christoph Franken), in Schwanitz als "Der Andy von nebenan" bekannt, ist ein kräftiger Mann mit großem handwerklichen Geschick. Er setzt beispielsweise den defekten Bootsmotor von Hauke (Hinnerk Schönemann) instand und unterstützt Hannah (Jana Klinge) bei der Renovierung ihres neuen Hauses. Geistig, emotional und instinktiv bleibt Andy jedoch auf dem Stand eines Kindes. Als er seinen Ziehvater Cem Brose (Vedat Erincin) tot entdeckt, gerät er nach einer Zeugenaussage unter Verdacht, ihn ermordet zu haben.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Nackt im Netz, Krimi Alex (Ina Paule Klink) entdeckt, dass unter den Mitarbeitenden ihrer Kanzlei ein Amateur-Porno kursiert, in dem sie selbst zu sehen ist. Sie bittet Wilsberg (Leonard Lansink) um Hilfe. Er soll herausfinden, wie die Aufnahme ihres One-Night-Stands ins Internet gelangen konnte, und dafür sorgen, dass sie entfernt wird. Andernfalls drohen ihr berufliche Konsequenzen. Bei seinen Nachforschungen stößt Wilsberg auf fragwürdige Machenschaften eines Online-Sexportals sowie auf dessen Betreiber.

20:15 Uhr, NITRO, Spider-Man: Homecoming, Superheldenaction Nach seinem ersten spektakulären Einsatz an der Seite der Avengers kehrt Peter Parker (Tom Holland) zurück in sein gewohntes Umfeld und lebt wieder bei seiner Tante May (Marisa Tomei). Der Alltag fällt ihm jedoch schwer, da er sich beweisen möchte. Vor allem seinem Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.) will er zeigen, dass mehr in ihm steckt als nur ein freundlicher Superheld aus der Nachbarschaft. Als jedoch der gefährliche Gegner "The Vulture" auftaucht, gerät alles, was Peter wichtig ist, ernsthaft in Gefahr.