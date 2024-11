Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 20. November 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Bis zur Wahrheit, Drama

Martina (Maria Furtwängler) ist eine angesehene Neurochirurgin, in einer glücklichen Ehe und Mutter einer heranwachsenden Tochter. Ihr Leben scheint nahezu makellos, bis im gemeinsamen Urlaub mit ihren Freunden Jutta (Margarita Broich) und Torsten (Uwe Preuß) sowie deren Sohn Mischa (Damian Hardung) etwas geschieht, das alles verändert: Nach einer ausgelassenen Strandfeier wird Martina von Mischa vergewaltigt. Sie bricht den Urlaub ab und kehrt in ihr bisher so geregeltes Leben zurück. Doch nach der Rückkehr wird es für Martina immer schwieriger, das Erlebte zu verdrängen und so weiterzumachen, als wäre nichts passiert.