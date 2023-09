Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 20. September

20:15 Uhr, Das Erste, Flunkyball, Jugenddrama

Jetzt hat er also eine Freundin. Und was für eine! Der 17-jährige Franz (Laurids Schürmann) war bisher - im Gegensatz zu seiner großen Schwester Milli (Clara Vogt) - ein stiller, schüchterner Einzelgänger. Umso beeindruckter sind seine Eltern (Silke Bodenbender, Fabian Hinrichs), als er eines nachts die hübsche, selbstbewusste Zoe (Lena Klenke) mit nach Hause bringt. Sehr schnell findet Zoe den Weg ins Herz von Franz' Familie. Oder erzählt diese junge Frau den Leuten einfach nur, was sie hören wollen, weil sie ihre versteckten Süchte sieht? Nach einer rauschhaften Nacht ist Zoe verschwunden und Franz' Herz gebrochen. Er muss sie wiedersehen, macht sich auf die Suche nach Zoe.