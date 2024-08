Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 21. August 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Tanze Tango mit mir, Komödie Nachdem Frank (Michael A. Grimm) einen Herzinfarkt überstanden hat, wird er mit dem ärztlichen Rat, körperliche Überanstrengungen künftig zu vermeiden, aus dem Krankenhaus entlassen. In dem Theater, in dem Frank als Pförtner arbeitet, probt eine Tangotanzgruppe. Heimlich, in der Abgeschiedenheit der Pförtnerloge, wagt Frank seine ersten Tangoschritte und entwickelt eine ungeahnte Begeisterung für diesen Tanz. Um nicht belächelt zu werden, hält er seine neue Leidenschaft vor seiner Frau Kathrin (Eva Meckbach) und Tochter Paula (Lilith Kampffmeyer) geheim und nimmt heimlich Unterricht bei der Tangolehrerin Maresa (Kara Wenham).

20:15 Uhr, Sat.1, Wer kocht das Beste für die Gäste?, Kochshow Frank Rosin tritt gegen Hamburgs Spitzenköchin Cornelia Poletto an: In dieser Folge stehen die drei Gänge unter den Mottos "Wilde Freiheit", "Feldheld" und "Zwischenstopp Bangkok". Alle Gerichte müssen dabei dem Thema "Ostdeutsche Küche" entsprechen. Diese musste in der DDR-Zeit mit weniger Zutaten auskommen. Wie werden Cornelia und Frank von den Inspirationen der ostdeutschen Küche profitieren?

20:15 Uhr, kabel eins, Solo: A Star Wars Story, Sci-Fi-Abenteuer Nach einem Verrat an der imperialen Armee schließen sich der junge Han Solo (Alden Ehrenreich) und sein neuer Freund, der Wookie Chewbacca, einige Jahre vor den Ereignissen von "Episode IV" einer Schmugglerbande an. Während sie auf der Suche nach dem wertvollen Treibstoff Coaxium sind, führt Hans alte Freundin Qi'ra (Emilia Clarke) die Gruppe zu Lando Calrissian (Donald Glover), dem Besitzer des legendären Millenium Falcon.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Haus, Thriller Deutschland im Jahr 2029: Der renommierte Journalist Johann Hellström (Tobias Moretti) zieht sich mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) in ihr vollständig vernetztes Ferienhaus auf einer Ostseeinsel zurück. Nachdem Hellström von einer populistischen Partei, die derzeit in Deutschland regiert, mit einem Berufsverbot belegt wurde, hofft er, aus der Isolation seine Unschuld beweisen zu können. Doch als sich die politische Lage im Land durch einen Terroranschlag drastisch zuspitzt, beginnt das hochtechnisierte Haus plötzlich, sich gegen seine Bewohner zu wenden und treibt einen Keil zwischen sie.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Morderney, Krimi Wilsberg (Leonard Lansink) lässt sich von Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) zu einem gemeinsamen Urlaub auf Norderney überreden. Seine Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen, besonders als er erfährt, dass Annas Patentochter Merle (Janina Fautz) mit von der Partie ist. Der Aufenthalt beginnt mit einem Schock, als jemand bewusstlos mit dem Kopf in der Toilette gefunden wird. Gregor Schott, ein Kellner in einem Restaurant auf Norderney, schweigt zu den Umständen und wird wenig später tot am Strand entdeckt. Nicht nur Wilsbergs Interesse an dem rätselhaften Fall ist geweckt, auch Merle beginnt zu ermitteln und holt zur Unterstützung Overbeck (Roland Jankowsky). Schon bald tummeln sich echte und selbst ernannte Detektive, die sich gegenseitig in die Quere kommen und Sympathien füreinander entwickeln.