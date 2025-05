Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 21. Mai 2025

Nach dem Tod von Werner Eberle, dem Vorsitzenden der Schellengeister Narrenzunft in Lindau, wird er feierlich und maskiert beigesetzt. Die Trauergäste feiern anschließend ausgelassen in einem Lokal. Doch der Abend nimmt eine dunkle Wendung: Ein betrunkener Narr belästigt Kaja Johansen (Ilonka Petruschka). Als sie sich wehrt, wird bekannt, dass sie eine Transfrau ist. Am nächsten Morgen findet man ihre Leiche im Altstadtbrunnen. Für Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) beginnt ein neuer, sensibler Fall.

Familie - manchmal ein Glücksfall, manchmal ein echter Fluch. Kaya Yanar stellt sich die Frage, ob man seinen Eltern auch dann Respekt zollen muss, wenn sie einen in den Wahnsinn treiben. In seinem neuen Programm erzählt er mit gewohntem Humor von seiner ganz eigenen Familiengeschichte: ein strenger Vater, eine übervorsichtige Mutter, ein genialer, aber schwieriger Bruder. Für Kaya gab es nur zwei Auswege: Bühne oder Klapse.

20:15 Uhr, NITRO, Tomb Raider, Actionabenteuer

Lara Croft (Alicia Vikander) will herausfinden, was mit ihrem Vater, dem Abenteurer Lord Richard Croft (Dominic West), passiert ist - er gilt seit sieben Jahren als verschollen. Ihre Spur führt sie auf eine abgelegene Insel vor Japan, wo ihr Vater zuletzt gesehen wurde. Dort gerät sie in eine gefährliche Falle und muss all ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu überleben. Nur wenn sie ebenso mutig und klug handelt wie ihr Vater, hat sie eine Chance.