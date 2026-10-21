Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 21. Oktober 2026

20:15 Uhr, ARD, Sommer auf Asphalt, Komödie

Die chaotische Fahrradkurierin Les muss ihr Leben neu sortieren, als ihr entfremdeter Vater auftaucht und sie ungeplant schwanger wird.

20:15 Uhr, ZDF + ORF 1, Der Quiz-Champion – Das Österreich-Deutschland-Special, Quizshow

Johannes B. Kerner moderiert gemeinsam für ZDF und ORF, Duos aus beiden Ländern spielen um 100.000 Euro.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Comedy-Magazin

Zu Gast sind Mike Krüger, Angela Finger-Erben, Detlef Steves und Roland Trettl, Themen sind u. a. teure Bundestagsabgeordnete und die Thalasso-Pleite in Friesland.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Show

Im Finale stehen noch fünf Masken auf der Bühne, das Rateteam kommt den Identitäten näher und am Ende wird der Sieger gekürt.

20:15 Uhr, SAT.1, The Taste, Kochshow

Zum Jubiläum müssen die vier Coaches selbst ran und Imbiss-Klassiker wie Backfisch, Currywurst, Burger und Döner interpretieren.