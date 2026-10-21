Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 21. Oktober 2026
20:15 Uhr, ARD, Sommer auf Asphalt, Komödie
Die chaotische Fahrradkurierin Les muss ihr Leben neu sortieren, als ihr entfremdeter Vater auftaucht und sie ungeplant schwanger wird.
20:15 Uhr, ZDF + ORF 1, Der Quiz-Champion – Das Österreich-Deutschland-Special, Quizshow
Johannes B. Kerner moderiert gemeinsam für ZDF und ORF, Duos aus beiden Ländern spielen um 100.000 Euro.
20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Comedy-Magazin
Zu Gast sind Mike Krüger, Angela Finger-Erben, Detlef Steves und Roland Trettl, Themen sind u. a. teure Bundestagsabgeordnete und die Thalasso-Pleite in Friesland.
20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Show
Im Finale stehen noch fünf Masken auf der Bühne, das Rateteam kommt den Identitäten näher und am Ende wird der Sieger gekürt.
20:15 Uhr, SAT.1, The Taste, Kochshow
Zum Jubiläum müssen die vier Coaches selbst ran und Imbiss-Klassiker wie Backfisch, Currywurst, Burger und Döner interpretieren.
20:15 Uhr, kabel eins, Jagd auf Roter Oktober, Thriller
Im November 1984 setzt ein sowjetischer U-Boot-Kapitän Kurs auf die US-Ostküste, und Russen wie Amerikaner rätseln über seine Absichten.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Der Herr der Ringe – Die zwei Türme, Fantasy
Die Gefährten trennen sich, Frodo und Sam treffen in den Bergen auf Gollum.
20:15 Uhr, arte, Das Schmuckstück, Komödie
In einer Kleinstadt der 70er führt ein cholerischer Patriarch eine Regenschirmfabrik, bis ein Herzinfarkt das Familienleben umkrempelt.
20:15 Uhr, ATV, Bauer sucht Frau, Kuppelshow
Neue Folge der Kuppelshow mit Landwirten auf Partnersuche.
20:15 Uhr, ORF 2, Österreich vom Feinsten, Doku
Die Folge führt nach Salzburg, rund um Neumarkt am Wallersee.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg – Prognose Mord, Krimi
Ein Steuerfahnder wird nach seiner Geburtstagsfeier tot aufgefunden, neben der Leiche kniet seine Frau mit einer Pistole.
20:15 Uhr, Tele 5, Ice Storm, Katastrophenfilm
Ein extremer Wintersturm legt North Carolina lahm, eine Klimaforscherin warnt vor fatalen Folgen.
21:15 Uhr, ServusTV, Michael Martin – Gesichter der Erde, Natur-Doku
Dokumentation über Landschaften und Menschen rund um den Globus (Produktion 2021). tv
21:45 Uhr, ZDFneo, Die Düsteren, Mystery-Serie (mehrere Folgen am Stück)
Soma sucht ihre Eltern und stößt auf einer Nordseeinsel auf unheimliche Phänomene.
21:55 Uhr, arte, Catherine Deneuve – Ein Leben auf der Leinwand, Doku
Porträt der Schauspielerin, die mit den größten Regisseuren des 20. Jahrhunderts gearbeitet hat.