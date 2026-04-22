Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 22. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Hodscha und die Piepenkötter, Komödie In Lautringen, einer Stadt mittlerer Größe in Nordrhein-Westfalen, steht die Wahl des Bürgermeisters bevor. Die aktuelle Amtsinhaberin Ursel Piepenkötter (Anna Stieblich) ist sich ihres Erfolgs sicher. Ihr parteiinterner Rivale Dr. Schadt (Fabian Busch) versucht jedoch, aus dem längst beschlossenen Neubau der maroden Moschee politisches Kapital zu schlagen. Er stellt die Frage, ob die geplante "Riesen-Moschee" der türkischen Gemeinde nicht auch zweifelhafte Personen anziehen könnte, etwa Islamisten, Salafisten oder Terroristen. Daraufhin lässt Ursel Piepenkötter das Bauvorhaben vorerst stoppen. Allerdings hat sie die Rechnung ohne den neuen Geistlichen der Gemeinde gemacht, Nuri Hodscha (Hilmi Sözer).

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Taste, Kochshow In der dritten Woche von "Promi Taste" steht Kochen im Wald auf dem Programm statt Entspannung im Grünen. Das Thema für das Teamkochen lautet "Bäume" und wurde von Starköchin Viktoria Fuchs aus dem Schwarzwald eingebracht. Die Prominenten müssen Gerichte aus Regionen zubereiten, in denen die ihnen zugeteilten Bäume vorkommen. Die Auswahl reicht von Palme bis Pinie sowie von Eiche bis Bonsai. Nun zeigt sich, wer im Geografieunterricht gut aufgepasst hat und das passendste Gericht kocht.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die Bielefeld-Verschwörung, Krimi Ein Anhänger von Verschwörungstheorien wird getötet, und Manni (Heinrich Schafmeister), der früher nach Bielefeld gezogen ist, kehrt zurück. Nils Erdel (Daniel Roesner) glaubt fest daran, dass es die Stadt am Teutoburger Wald gar nicht gibt. Er bittet Wilsberg (Leonard Lansink) um Schutz, weil er sich verfolgt fühlt. Dieser lehnt zunächst ab. Als jedoch der angebliche Verfolger bei Wilsberg auftaucht, übernimmt er den Fall. Zu diesem Zeitpunkt ist es jedoch bereits zu spät, denn Nils ist tot und offiziell an einem Herzinfarkt gestorben. Wilsberg vermutet ein Verbrechen, kann Anna Springer (Rita Russek) jedoch nicht davon überzeugen, eine Obduktion anzuordnen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Bourne Identität, Agententhriller Ein schwer verletzter Mann (Matt Damon) wird auf offener See von einem Fischerboot geborgen. Er hat keinerlei Erinnerung an seine Identität oder seine Vergangenheit. Unter seiner Haut entdeckt man ein Implantat mit der Nummer eines Schweizer Bankkontos. Seine Spur führt ihn nach Zürich, wo er herausfindet, dass er unter dem Namen Jason Bourne als Agent für den Staat gearbeitet hat und zudem als Auftragskiller eingesetzt wurde.

21:45 Uhr, ZDFneo, Friesland: Fundsachen, Krimikomödie Die Ermittler Süher Özgülül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) stoßen am Strand auf eine unbekannte Leiche. Die Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) wird gebeten, den Schuh des Opfers zu analysieren, um Hinweise auf dessen Identität zu erhalten. Dabei macht sie schnell eine bedeutende Entdeckung. Diese Spur führt die beiden Polizisten schließlich zu dem Entrümpelungsexperten Hilko Wetzlaff (Hendrik von Bültzingslöwen).