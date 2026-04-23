Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 22. April 2026

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Klosterbaby, Heimatdrama Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) entdeckt in einem Kloster ein verborgenes Geheimnis: Schwester Veronika (Miriam Fussenegger) erwartet ein Kind. Innerhalb des Ordens weiß davon zunächst niemand, da das Kloster für Veronika ihr Lebensmittelpunkt ist. Als die Priorin von der Schwangerschaft erfährt, wird Veronika gezwungen, das Kloster zu verlassen. Doch eine Alternative für ihr Leben ist nicht in Sicht. Zwischen Fragen des Glaubens, moralischen Dilemmata und der Verantwortung für das ungeborene Kind gerät Lena in eine emotional belastende Situation.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Es geht rauf und runter: Bei einem aufwendigen Unterwasser-Shooting mit Starfotograf Russell James müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Duos überzeugen. Anschließend sorgt ein Flying-Trapeze-Walk für Nervenkitzel. Aus zehn Metern Höhe werden die Models an einem Trapez nach unten gelassen und müssen direkt im Anschluss ihren Lauf auf dem Catwalk präsentieren. Außerdem stellt sich die Frage, wer beim Red-Bull-Casting den begehrten Auftrag erhält. Thomas Hayo steht Heidi Klum dabei als Gastjuror zur Seite.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy, Comedyshow Ein echtes Spitzentreffen: Mario Barth, Deutschlands erfolgreichster Comedian, versammelt in seiner neuen Sendung die bekanntesten Größen der Comedy-Szene. Gemeinsam sorgen sie für ein Stand-up-Programm auf höchstem Niveau. Mit dabei sind unter anderem Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Guido Cantz und Mike Krüger, die mit ihren Auftritten für beste Unterhaltung sorgen. Auch Mario Barth selbst liefert selbstverständlich zahlreiche Gags.

20:15 Uhr, ONE, Krauses Umzug, Familienkomödie Seit seine Schwester Elsa (Carmen-Maja Antoni) einen Schub ihrer Demenz erlebt hat, arbeitet die junge Köchin Paula (Pauline Knof) bei Krause (Horst Krause) im Gasthof. Sie führt den Betrieb zuverlässig, und ihr Sohn Timo (Cai Cohrs) besucht inzwischen die Schule im Ort. Elsa lebt bei ihrem früheren Schulfreund Lubo (Victor Choulman) in Pommern und schaut alle paar Wochen bei ihren Geschwistern vorbei. Nun steht erneut ein Abschied bevor, da Elsa und Lubo in ihre alte Heimat zurückkehren. Auch Meta (Angelika Böttiger) bekommt Lust zu verreisen, denn Elsa ist gut untergebracht und das Wohnmobil steht ungenutzt in der Scheune.

20:15 Uhr, Tele 5, Eliminators, Actionthriller Thomas (Scott Adkins) ist gezwungen, unauffällig zu bleiben. Der ehemalige FBI-Agent lebt unter Zeugenschutz mit neuer Identität gemeinsam mit seiner achtjährigen Tochter Carly (Lily Ann Stubbs) in London. Eines Abends dringen Einbrecher in sein Haus ein. Als Thomas eingreift, kommt es zu tödlichen Konsequenzen. Dadurch wird seine Tarnung aufgedeckt. Von nun an werden er und Carly von professionellen Killern gejagt.