Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 22. Jänner 2025

20:15 Uhr, Das Erste, A better Place: Stadt ohne Knast, Drama In Rheinstadt entwickeln die Wissenschaftlerin Petra Schach (Maria Hofstätter) und Bürgermeister Amir Kaan (Steven Sowah) das innovative Trust-Projekt. Ziel ist es, das örtliche Gefängnis zu schließen und die Insassen durch Resozialisierungsmaßnahmen wieder in die Gesellschaft einzugliedern, gemäß dem Prinzip: Heilung statt Strafe. Der 20-jährige Nader (Youness Aabbaz), einer der freigelassenen Häftlinge, bekommt eine Wohnung und Arbeit. Gleichzeitig gerät seine Schwester Yara (Aysima Ergün), die weiterhin tief in der Kriminalität steckt, nach einem Besuch bei ihm in Polizeigewahrsam.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! Die dümmsten Fehler aller Zeiten, Empörungscomedy In Deutschland werden Steuergelder in atemberaubendem Tempo verschwendet. Mario Barth und sein Team aus prominenten Mitstreitern decken die absurdesten und dümmsten Verschwendungen auf und machen sich mit Humor und Entschlossenheit daran, die Missstände offenzulegen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Halbstark, Krimi Wilsberg (Leonard Lansink) wird beauftragt, den 17-jährigen Marc, den Sohn einer alten Schulfreundin, zu finden. Seine Recherchen zeigen, dass Marc nicht nur in Drogengeschäfte verwickelt ist, sondern auch Lehrer terrorisiert und an illegalen Autorennen teilnimmt. Als Wilsberg eines dieser Rennen beobachtet, entdeckt er etwas Schreckliches: die Leiche von Marc, der durch eine Schusswunde getötet wurde.

20:15 Uhr, Sat.1, Murmel Mania, Spielshow In aufregenden Parcours rasen Murmeln durch Kurven und springen über riskante Hindernisse. Moderiert wird das Spektakel von Mirja Boes, während Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld die packenden Ereignisse kommentiert. Prominente Teilnehmer treten in dieser einzigartigen Murmel-Challenge an und kämpfen um das Preisgeld für ihre Publikumsblöcke.

21:45 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und der Traum vom Fliegen, Krimi Am Königshafen zeigen Kitesurfer ihr Können auf den Wellen. Lena (Lieselotte Voß) lässt sich von ihrem Trainer Tom (Anton Rubtsov), einem ehemaligen Profi, zu waghalsigen Sprüngen verleiten. Doch in der Nacht wird Tom in seinem Wohnmobil angegriffen und beinahe getötet. Am nächsten Morgen finden Sievers (Peter Heinrich Brix), Behrendsen (Julia Brendler) und Feldmann (Oliver Wnuk) eine Leiche im Watt - es handelt sich um einen Spanier mit Verbindungen zur Kite-Szene.