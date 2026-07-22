Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 22. Juli 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Helix, Krimi
Personenschützerin Helen Schilling soll den umstrittenen Wirtschafts- und Umweltminister Richard Bauer bei einem Pressetermin schützen. Als dieser vor laufenden Kameras zusammenbricht, wird klar: gezielter Anschlag.
20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show
Jan Böhmermann präsentiert ein Studiopublikum, das mit längst vergessenen Fotos, peinlichen Chats und öffentlich auffindbaren Infos über sich selbst konfrontiert wird.
20:15 Uhr, RTL, stern TV Reportage: Deutschland im Schnäppchenfieber, Reportage
Rund 50 Millionen Deutsche sind ständig auf Schnäppchensuche – Inflation und steigende Lebenshaltungskosten befeuern den Trend.
20:15 Uhr, SAT.1, 111 Vollkommen verrückte Viecher!, Show
Kuriose Tieraufnahmen aus Wohnzimmern, freier Wildbahn und Gehegen – wenn Vierbeiner komplett aus der Reihe tanzen.
20:15 Uhr, VOX, Bones – Die Knochenjägerin, Krimiserie
Eine Leiche wird in einem Glas-Recycling-Container gefunden – im Hals des Opfers steckt ein Diamant mit verräterischer Mikro-Signatur.
20:15 Uhr, ProSieben, Skyscraper, Actionfilm
Sicherheitschef Will Sawyer wird Zeuge einer Katastrophe in einem 240-stöckigen Wolkenkratzer in China und muss seine eingeschlossene Familie retten.
20:15 Uhr, Kabel1, Forrest Gump, Drama
Der einfältige, aber gutherzige Forrest Gump durchlebt die großen Ereignisse der US-Geschichte, vom Vietnamkrieg bis zum millionenschweren Unternehmer.
20:15 Uhr, ORF1, The Americas – Wilde Abenteuer: Die Anden, Doku
Naturdokumentation über die Tierwelt der steilen Andenhänge, unter anderem Brillenbären.
20:15 Uhr, ORF2, Himmel, Herrgott, Sakrament, Serie
Staffelauftakt: Der Druck auf Pfarrer Hans Reiser wächst, ein mutiger Entschluss löst einen öffentlichen Sturm aus.
20:15 Uhr, PULS 4, The Batman, Actionfilm
Batman ermittelt im zweiten Jahr seiner Verbrecherjagd gegen den Riddler, der Gothams Elite ins Visier nimmt.
20:15 Uhr, RTL2, Bella Italia – Camping auf Deutsch, Dokusoap
Sascha und Nicole Fingerhuth reisen erstmals mit neuen statt gewohnten Freunden – schon am ersten Tag gibt es Reibereien.
20:15 Uhr, Tele 5, Die Jupiter Apokalypse, Katastrophenfilm
Der Planet Jupiter wirft die Erde aus der Umlaufbahn – Meteoritenregen und Feuerstürme verwüsten die Welt.
20:15 Uhr, 3sat, Hass und Hetze im Netz, Doku
Wie soziale Medien zum Brandbeschleuniger für Verurteilung und Hetze werden und was das für Gesellschaft und Demokratie bedeutet.
20:15 Uhr, arte, Alles außer gewöhnlich, Dokumentarfilm
Bruno und Malik arbeiten seit 20 Jahren im Großraum Paris mit Menschen, die durchs gesellschaftliche Raster fallen.
21:05 Uhr, 3sat, Loverboys – Die perfide Masche der Zuhälter, Doku
Wie junge Frauen durch vermeintliche große Liebe manipuliert und in die Prostitution gedrängt werden.
22:15 Uhr, RTL Nitro, Police Academy 3… und keiner kann sie bremsen, Komödie
Commandant Lassards Polizeischule steht vor dem Aus – zwei Akademien im Bundesstaat sind dem Gouverneur zu viel.