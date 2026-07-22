Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 22. Juli 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Helix, Krimi

Personenschützerin Helen Schilling soll den umstrittenen Wirtschafts- und Umweltminister Richard Bauer bei einem Pressetermin schützen. Als dieser vor laufenden Kameras zusammenbricht, wird klar: gezielter Anschlag.

20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show

Jan Böhmermann präsentiert ein Studiopublikum, das mit längst vergessenen Fotos, peinlichen Chats und öffentlich auffindbaren Infos über sich selbst konfrontiert wird.

20:15 Uhr, RTL, stern TV Reportage: Deutschland im Schnäppchenfieber, Reportage

Rund 50 Millionen Deutsche sind ständig auf Schnäppchensuche – Inflation und steigende Lebenshaltungskosten befeuern den Trend.

20:15 Uhr, SAT.1, 111 Vollkommen verrückte Viecher!, Show

Kuriose Tieraufnahmen aus Wohnzimmern, freier Wildbahn und Gehegen – wenn Vierbeiner komplett aus der Reihe tanzen.

20:15 Uhr, VOX, Bones – Die Knochenjägerin, Krimiserie

Eine Leiche wird in einem Glas-Recycling-Container gefunden – im Hals des Opfers steckt ein Diamant mit verräterischer Mikro-Signatur.