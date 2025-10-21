Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 22. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Egotrip, Anwaltsserie Die sechsjährige Kyla Lange (Pamuk Pilavci) verschwindet bei der Übergabe zwischen ihren getrennt lebenden Eltern aus einer Kleingartenanlage. Ihre Mutter Pia Lange (Isabel Thierauch) ruft die Polizei und beauftragt Anwalt Rudi Illic (Aleksandar Jovanovic). Sie beschuldigt den Vater Theo Vidal (Christoph Bach), das Kind nicht übergeben zu haben. Kyla sollte allein zu ihrem Großvater laufen, kam dort aber nie an. Der Vater erhält eine Pflichtverteidigerin - und das ist ausgerechnet Romy Heiland. Zufall?

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show Neue Nachzügler ziehen ins Sommerhaus ein und bringen frischen Wind in das Zusammenleben. Einige Paare heißen die Neuankömmlinge herzlich willkommen, andere spüren sofort steigenden Konkurrenzdruck. Beim Spiel "Ich tauche meinen Koffer" zählt Ausdauer. Wer klug und ruhig bleibt, kann den Sieg erringen und sich so vor der anstehenden Nominierung retten.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Action Ein Eheversprechen ist immer etwas Besonderes. Doch wenn die Brautleute sich erst im Standesamt kennenlernen, ist der Moment noch intensiver. Genau das passiert bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Fachleute für Psychologie und Partnerschaft wählen die Paare anhand wissenschaftlicher Kriterien aus. Während des Experiments haben die frisch Getrauten Gelegenheit, sich auf der Hochzeitsreise und im Alltag wirklich kennenzulernen.

20:15 Uhr, ZDF, Weltberühmt und depressiv: Von Sisi bis Adenauer, Doku Kaiserin Sisi, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Marilyn Monroe und Robert Enke: Psychologe Leon Windscheid erzählt anhand bekannter Persönlichkeiten die Geschichte der Depression. Dabei spricht er unter anderem mit Psychoanalytikerin Erika Freeman, die Marilyn Monroe, Woody Allen, Marlon Brando und viele weitere Prominente therapierte.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund - Die rote Linie, Krimi Kommissarin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) trifft nicht nur auf ihren zurückgekehrten Ex-Kollegen Benjamin Lietz (Wotan Wilke Möhring), sondern muss auch einen Fall von Autoteileschmuggel aufklären. Eines Abends liegt Lietz schwer verletzt vor ihrer Haustür. Er war lange verschwunden, nachdem er im Gefängnis gesessen hatte und eine enge Beziehung zu Nina hinter sich ließ. Kurz darauf wird Nina mit Karl Hidde (Alexander Held) zu einem Tatort in einem Jachthafen gerufen. Dort liegt ein Toter - Lietz' früherer Zellengenosse.