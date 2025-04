Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 23. April 2025

Fünf Zweierteams wagen das Abenteuer ihres Lebens: eine Reise quer durch Südamerika - über 12.000 Kilometer in nur sechs Wochen. Unterwegs müssen sie sich extremen Wetterbedingungen, überraschenden Wendungen und der ständigen Zeitnot stellen. Ohne Internet, Handy oder Flugzeug und mit einem begrenzten Budget geht es von Pucallpa im peruanischen Amazonasgebiet bis nach Ushuaia in Argentinien - der südlichsten Stadt der Welt. Ziel ist es, den cleversten und günstigsten Weg über Land und Wasser zu finden.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Fertiggerichte-Check!, Nahrungsmittelreportage

Klassiker wie Bienenstich, Lasagne oder Döner - können Fertiggerichte wirklich mit dem Original mithalten? Genuss-Experte Stefano Zarrella und Ernährungswissenschaftler Dr. Stephan Lück nehmen genau das unter die Lupe. Sie testen Geschmack, Qualität und Herstellung der beliebtesten Fertiggerichte Deutschlands und zeigen, was in den Produkten steckt - und was eher nicht.