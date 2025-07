Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 23. Juli 2025

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Bei Felix steht ein besonderer Tag an: Die Entscheidung naht - in einer romantischen Kapelle treffen die Finalistinnen in weißen Traumkleidern ein. Doch nur eine wird am Ende seine Braut. Martin hingegen setzt auf Romantik unter Palmen: Für ein Date voller Sommerstimmung fliegt er mit seinen Auserwählten nach Hawaii - und nutzt die entspannte Atmosphäre, um heimlich Küsse zu verteilen.