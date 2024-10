Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 23. Oktober 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Wer ohne Schuld ist, Drama

Paul (Aaron Hilmer), ein Erzieher im Kindergarten, ist mit Isabella (Antonia Moretti) liiert. Um seine Unsicherheiten zu bewältigen, greift Paul häufig zum Alkohol. Er trinkt, um mutiger und lockerer zu wirken, um seine Sorgen zu verdrängen oder unangenehme Gefühle zu unterdrücken, oft zusammen mit Freunden, manchmal bis er Blackouts hat. Auch am Abend des jährlichen Dorffestes. Als er am nächsten Morgen erwacht, hat er kaum Erinnerungen an die Nacht, einen starken Kater und ein blutverschmiertes T-Shirt. Es stellt sich heraus, dass Adem (Georg Paluza), der Ex-Freund von Isabella, ermordet wurde. Paul hat keine Erinnerungen, aber ein klares Motiv.