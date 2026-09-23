Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 23. September 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Eine Nacht in Bangkok, TV-Drama
Neuer Fernsehfilm aus der beliebten Reihe: Eine deutsche Reisegruppe gerät in der thailändischen Hauptstadt in unerwartete Turbulenzen, private Konflikte und Verwicklungen brechen auf.
20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Quizshow
Kandidatinnen und Kandidaten treten gegen die Champions an und müssen ihr Wissen in mehreren Runden unter Beweis stellen, um den großen Gewinn zu holen.
20:15 Uhr, RTL, Barbara Salesch - Freier Fall in den Tod, Doku-Soap
Ein spektakulärer Todesfall beschäftigt das Gericht: Barbara Salesch verhandelt einen Fall voller Widersprüche und emotionaler Zeugenaussagen.
20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochshow
Die Hobbybäckerinnen und -bäcker stellen sich einer neuen Herausforderung – Kreativität, Präzision und Nervenstärke sind gefragt, um die Jury zu überzeugen.
20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow
Prominente treten verkleidet in aufwendigen Kostümen an und liefern sich einen musikalischen Wettstreit, während Rateteam und Publikum ihre Identität zu entschlüsseln versuchen.
20:15 Uhr, VOX, Doc Caro - Leben hautnah, Realityshow
Tierärztin Dr. Carolin Kessler begleitet Menschen und ihre Tiere durch emotionale und dramatische Momente im Alltag.
20:15 Uhr, Kabel eins, Das Kartell, Thriller
Ein Undercover-Agent gerät tief in die Strukturen eines mexikanischen Drogenkartells und muss sein Leben riskieren, um den Kopf der Organisation zu Fall zu bringen.
20:15 Uhr, RTL ZWEI, Love Island VIP, Dateshow
Prominente Singles ziehen in die Sommervilla und suchen unter den wachsamen Augen der Kameras nach der großen Liebe – oder zumindest nach Aufmerksamkeit.
20:15 Uhr, NITRO, Godzilla, Science-Fiction-Film
Als uralte Monster erwachen, steht die Menschheit einer gewaltigen Bedrohung gegenüber – nur das Ur-Monster Godzilla scheint eine Chance zu haben, das Gleichgewicht wiederherzustellen.
20:15 Uhr, ARTE, Eine ganz private Affäre, Thriller
Eine Frau gerät nach einer Affäre in einen Strudel aus Lügen, Erpressung und Gewalt, der ihr gesamtes Leben aus den Fugen geraten lässt.
20:15 Uhr, 3sat, Dirty Money - Geldwäsche Paradies Deutschland, Dokumentation
Die Doku zeigt, wie Deutschland zu einem beliebten Ziel für internationale Geldwäsche geworden ist und welche Lücken im System das begünstigen.
20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1: Ausgetrunken - Abschied vom Alkohol, Dokumentation
Menschen berichten offen über ihren Weg aus der Alkoholabhängigkeit und darüber, wie ein Leben ohne Alkohol für sie aussieht.
20:15 Uhr, ORF 2, 2 in Tirol - Heimat grenzenlos entdecken, Land und Leute
Eine Reise durch Tirol zeigt eindrucksvolle Landschaften, Traditionen und die Menschen, die die Region prägen.
20:15 Uhr, Puls 4, Cash Truck, Thriller
Ein perfekt geplanter Raubüberfall auf einen Geldtransporter gerät außer Kontrolle, als die Beteiligten sich gegenseitig zu misstrauen beginnen.
20:15 Uhr, ATV, Bauer sucht Frau, Reality-Soap
Einsame Landwirte suchen mit Unterstützung der Sendung nach der großen Liebe – zwischen Hofbesuchen, ersten Dates und viel Herzklopfen.
22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: National féminin, Krimireihe
Ein Mordfall führt die Ermittler in ein Milieu voller Geheimnisse, in dem persönliche und berufliche Verstrickungen die Aufklärung erschweren.
22:30 Uhr, Puls 4, The Infiltrator, Thriller
Ein Ermittler schleust sich unter falscher Identität in die Finanzwelt eines Drogenkartells ein, um dessen Geldwäschesystem aufzudecken.
22:35 Uhr, RTL ZWEI, Stranger Sins, Reality-Soap
Ungewöhnliche Beziehungen und provokante Lebensentwürfe stehen im Mittelpunkt dieser Doku-Reihe.