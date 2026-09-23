Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 23. September 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Eine Nacht in Bangkok, TV-Drama

Neuer Fernsehfilm aus der beliebten Reihe: Eine deutsche Reisegruppe gerät in der thailändischen Hauptstadt in unerwartete Turbulenzen, private Konflikte und Verwicklungen brechen auf.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Quizshow

Kandidatinnen und Kandidaten treten gegen die Champions an und müssen ihr Wissen in mehreren Runden unter Beweis stellen, um den großen Gewinn zu holen.

20:15 Uhr, RTL, Barbara Salesch - Freier Fall in den Tod, Doku-Soap

Ein spektakulärer Todesfall beschäftigt das Gericht: Barbara Salesch verhandelt einen Fall voller Widersprüche und emotionaler Zeugenaussagen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochshow

Die Hobbybäckerinnen und -bäcker stellen sich einer neuen Herausforderung – Kreativität, Präzision und Nervenstärke sind gefragt, um die Jury zu überzeugen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Prominente treten verkleidet in aufwendigen Kostümen an und liefern sich einen musikalischen Wettstreit, während Rateteam und Publikum ihre Identität zu entschlüsseln versuchen.