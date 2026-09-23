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Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 23. September 2026

Ein Mann mit Brille und eine Frau schauen ernst in die Kamera, während er ein kleines Porträtfoto einer jungen Frau in die Höhe hält.
23.09.26, 06:45
Das sind für Mittwoch, den 23. September 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

20:15 Uhr, Das Erste, Eine Nacht in Bangkok, TV-Drama
Neuer Fernsehfilm aus der beliebten Reihe: Eine deutsche Reisegruppe gerät in der thailändischen Hauptstadt in unerwartete Turbulenzen, private Konflikte und Verwicklungen brechen auf.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Quizshow
Kandidatinnen und Kandidaten treten gegen die Champions an und müssen ihr Wissen in mehreren Runden unter Beweis stellen, um den großen Gewinn zu holen.

20:15 Uhr, RTL, Barbara Salesch - Freier Fall in den Tod, Doku-Soap
Ein spektakulärer Todesfall beschäftigt das Gericht: Barbara Salesch verhandelt einen Fall voller Widersprüche und emotionaler Zeugenaussagen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Kochshow
Die Hobbybäckerinnen und -bäcker stellen sich einer neuen Herausforderung – Kreativität, Präzision und Nervenstärke sind gefragt, um die Jury zu überzeugen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow
Prominente treten verkleidet in aufwendigen Kostümen an und liefern sich einen musikalischen Wettstreit, während Rateteam und Publikum ihre Identität zu entschlüsseln versuchen.

20:15 Uhr, VOX, Doc Caro - Leben hautnah, Realityshow
Tierärztin Dr. Carolin Kessler begleitet Menschen und ihre Tiere durch emotionale und dramatische Momente im Alltag.

20:15 Uhr, Kabel eins, Das Kartell, Thriller
Ein Undercover-Agent gerät tief in die Strukturen eines mexikanischen Drogenkartells und muss sein Leben riskieren, um den Kopf der Organisation zu Fall zu bringen.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Love Island VIP, Dateshow
Prominente Singles ziehen in die Sommervilla und suchen unter den wachsamen Augen der Kameras nach der großen Liebe – oder zumindest nach Aufmerksamkeit.

20:15 Uhr, NITRO, Godzilla, Science-Fiction-Film
Als uralte Monster erwachen, steht die Menschheit einer gewaltigen Bedrohung gegenüber – nur das Ur-Monster Godzilla scheint eine Chance zu haben, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

20:15 Uhr, ARTE, Eine ganz private Affäre, Thriller
Eine Frau gerät nach einer Affäre in einen Strudel aus Lügen, Erpressung und Gewalt, der ihr gesamtes Leben aus den Fugen geraten lässt.

20:15 Uhr, 3sat, Dirty Money - Geldwäsche Paradies Deutschland, Dokumentation
Die Doku zeigt, wie Deutschland zu einem beliebten Ziel für internationale Geldwäsche geworden ist und welche Lücken im System das begünstigen.

20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1: Ausgetrunken - Abschied vom Alkohol, Dokumentation
Menschen berichten offen über ihren Weg aus der Alkoholabhängigkeit und darüber, wie ein Leben ohne Alkohol für sie aussieht.

20:15 Uhr, ORF 2, 2 in Tirol - Heimat grenzenlos entdecken, Land und Leute
Eine Reise durch Tirol zeigt eindrucksvolle Landschaften, Traditionen und die Menschen, die die Region prägen.

20:15 Uhr, Puls 4, Cash Truck, Thriller
Ein perfekt geplanter Raubüberfall auf einen Geldtransporter gerät außer Kontrolle, als die Beteiligten sich gegenseitig zu misstrauen beginnen.

20:15 Uhr, ATV, Bauer sucht Frau, Reality-Soap
Einsame Landwirte suchen mit Unterstützung der Sendung nach der großen Liebe – zwischen Hofbesuchen, ersten Dates und viel Herzklopfen.

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: National féminin, Krimireihe
Ein Mordfall führt die Ermittler in ein Milieu voller Geheimnisse, in dem persönliche und berufliche Verstrickungen die Aufklärung erschweren.

22:30 Uhr, Puls 4, The Infiltrator, Thriller
Ein Ermittler schleust sich unter falscher Identität in die Finanzwelt eines Drogenkartells ein, um dessen Geldwäschesystem aufzudecken.

22:35 Uhr, RTL ZWEI, Stranger Sins, Reality-Soap
Ungewöhnliche Beziehungen und provokante Lebensentwürfe stehen im Mittelpunkt dieser Doku-Reihe.

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