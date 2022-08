Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 24. August

20:15 Uhr, ProSieben, Terminal, Tragikomödie

Als Viktor Navorski (Tom Hanks) zu einem Besuch nach New York abhebt, brechen in seinem osteuropäischen Heimatland Unruhen aus, die die USA dazu veranlassen, den Staat diplomatisch nicht mehr anzuerkennen. In der Folge werden dem Immigranten Ein- und Rückreise verweigert. Also richtet sich der sympathische Heimatlose auf dem Flughafengelände ein und entdeckt das vielschichtige Universum des Terminals, dessen eigenständige Kultur und sogar die Liebe zu einer wunderbaren Frau (Catherine Zeta-Jones).