Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 24. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden, Show An Heiligabend kommt Horst Lichter im Händlerraum mit Experten und Händlern zusammen. Gemeinsam kochen sie das Weihnachtsessen und lassen das Jahr Revue passieren. Es wird viel gelacht, aber auch besinnlich, wenn persönliche Weihnachtsrituale und Kindheitserinnerungen geteilt werden. Außerdem erinnern sich Horst Lichter und seine Gäste an besondere Momente aus dem "Bares"-Jahr und genießen das gemeinsame Festmahl.

20:15 Uhr, Das Erste, Alle Jahre wieder, Komödie Am 23. Dezember wimmelt es überall von Weihnachtsmännern, sogar in einem Fernbus von Berlin nach Bayern. Busfahrer Robert (Charly Hübner) trägt zwar eine Weihnachtsmütze, verteilt aber keine Geschenke. Der 25-jährige Felix (Klaus Steinbacher), erst seit Kurzem in Berlin, reist zu seiner Familie und seiner Freundin nach Mittenwald, um dort Weihnachten zu verbringen. Kurz vor der Abfahrt verliert er jedoch unbemerkt das wichtigste Präsent, den Verlobungsring für Saskia (Leslie-Vanessa Lill). Neben ihm sitzt Hanna (Sinje Irslinger), die ebenfalls nach Mittenwald fährt, um ihre Großmutter (Lisa Kreuzer) zu besuchen. Sie hat sich gerade erst von ihrem Freund getrennt.

20:15 Uhr, Sat.1, Kevin - Allein zu Haus, Komödie Bei den Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub herrscht im Hause McCallister pures Durcheinander. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) verliert in dem ganzen Trubel die Nerven und wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden geschickt. Dort schläft er ein. Als er wieder aufwacht, ist die Familie bereits auf dem Weg nach Paris und hat Kevin vergessen. Zunächst genießt er die ungewohnte Freiheit, doch die währt nicht lange. Die Einbrecher Harry und Marv (Joe Pesci und Daniel Stern) wittern ihre Chance.

20:15 Uhr, VOX, Sister Act - Eine himmlische Karriere, Komödie Die Sängerin Deloris (Whoopi Goldberg) tritt in Nachtclubs in Reno auf und wird zufällig Zeugin eines Mordes. Um sie zu schützen, gibt ihr die Polizei eine neue Identität und bringt sie als angebliche Nonne in einem Kloster unter. Dort sorgt sie für frischen Wind und verhilft dem Klosterchor zu neuem Glanz.

20:15 Uhr, RTLzwei, Stirb langsam, Actionthriller Der New Yorker Cop John McClane (Bruce Willis) reist über Weihnachten nach Kalifornien, um sich mit seiner Frau zu versöhnen, die bei einem japanischen Konzern Karriere gemacht hat. Kaum ist er im großen Bürogebäude angekommen und macht sich im Waschraum frisch, übernehmen rund dreißig schwer bewaffnete Gangster das Haus. Ihr Ziel sind die Wertpapiere des Konzerns, das Gebäude wird vollständig abgeriegelt.